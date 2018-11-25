THY- Noukşot
0553 313 94 23

Beyoğlu'nda izinsiz gösteriye polis müdahalesi

25 Kasım 2018 Pazar 20:55
Beyoğlu'nda izinsiz gösteriye polis müdahalesi

İSTANBUL (AA) - 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yapmak isteyen gruba izin verilmedi.

25 Kasım Platformu'nun çağrısıyla bir araya gelen kadınlar Taksim Tünel Meydanı'nda bir araya geldi.

Ellerindeki pankartlarla çeşitli sloganlar atarak Galatasaray Meydanı'na yürümek isteyen gruba polis izin vermedi.

İstiklal Caddesi ve Galatasaray Meydanı'na çıkan bazı sokakları bariyerlerle kapatan polis, gösterinin yasal olmadığını anons ederek, gruptan dağılmasını istedi.

İçlerinde HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da bulunduğu kadınların polis barikatını aşarak yürüyüşlerini sürdürmek istemeleri üzerine çevik kuvvet ekipleri biber gazı sıkarak yürüyüşe engel oldu.

Yaşanan kısa süreli arbedede bazı göstericilerin ve polislerin ise gazdan etkilendiği görüldü.

Müdahalenin ardından bir süre oturma eylemi yapan grup, şarkı söyleyerek halay çektikten sonra dağıldı.

Yürüyüşe, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile CHP ve HDP milletvekilleri de destek verdi.


Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 20:55
  1. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü
  2. Yürüyüş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bilecik'te zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
    1. Bilecik'te zincirleme trafik kazası: 5..
    2. Trabzonspor'un 8 yıllık özlemi sona erdi
    3. Niğde'de avlanırken ayağı kırılan kişi..
    4. "Gördüğüm istihbarata göre cinayet..
    5. Lübnan'dan İsrail'e sert tepki!
    6. Hatay'da traktör devrildi: 1 ölü
    7. BM'ye karşı çıktı: Kabul etmiyorum
    8. Libertadores Kupası finali ikinci kez..
    9. Osmanlıspor, Tetiş Yapı Elazığspor..
    10. Güneş ve Kavalcı nikah şahidi oldu
    11. Beyaz çamaşırları beyazlatmanın 3 yolu
    12. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    13. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    14. Trabzonspor Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup..
    15. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    16. Kayserispor, Sağlam ile devam kararı..
    17. Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in..
    18. İran'a karşı savaş açtılar!
    19. Binanın temelinde tarihi mezar bulundu
    20. Kemik erimesini önleme yolları nelerdir?
    Lüks yatta ahlaksız parti! Arap prensleri, sarhoş oldu
    Lüks yatta ahlaksız parti! Arap prensleri, sarhoş oldu
    ABD'den Türkiye'ye misilleme! Tehdit yüklü bir mesaj...
    ABD'den Türkiye'ye misilleme! Tehdit yüklü bir mesaj...
    Yeniden Refah Partisi'nin listesi ortaya çıktı!
    Yeniden Refah Partisi'nin listesi ortaya çıktı!
    Anlaşma sağlandı! Artık tüm camilerde uygulanacak
    Anlaşma sağlandı! Artık tüm camilerde uygulanacak
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları

    Günün Karikatürü

    25 Kasım 2018
    Türk devi satılıyor
    Türk devi satılıyor
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?