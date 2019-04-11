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Seçim 2019 Sayfası

Beyoğlu’nda Haydar Ali Yıldız dönemi

Cumhur İttifakı Adayı olarak Beyoğlu’nda seçimi kazanarak Beyoğlu Belediye Başkanı seçilen Haydar Ali Yıldız göreve başladı.

11 Nisan 2019 Perşembe 09:32
Beyoğlu’nda Haydar Ali Yıldız dönemi

Cumhur İttifakı Adayı olarak Beyoğlu’nda seçimi kazanarak Beyoğlu Belediye Başkanı seçilen Haydar Ali Yıldız göreve başladı. Mazbatasını alan Başkan Yıldız,“Çocuğuyla, genciyle, kadınıyla, yaşlısıyla, engellisiyle insanı esas alarak hizmetlerimizi tarafsız bir şekilde Beyoğlu’na hep birlikte sunacağız” dedi.



Cumhur İttifakı Adayı olarak Beyoğlu’nda seçimi kazanarak Beyoğlu Belediye Başkanı seçilen Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu’nda düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Törene AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş, Milliyetçi Hareket Partisi Beyoğlu İlçe Başkanı Bayram Gölcük ve meclis üyeleri katıldı. Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu’nda düzenlenen törenin ardından partililerle birlikte Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası’na gelen Başkan Yıldız, burada düzenlenen devir teslim töreni ile Ahmet Misbah Demircan’dan görevi devraldı.



“Hizmetlerimizi tarafsız bir şekilde Beyoğlu’na hep birlikte sunacağız”


Devir teslim töreninde konuşan Başkan Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu için tarihi bir gün olduğunu belirterek şunları söyledi, “Sözlerimin başında 15 yıl Beyoğlu’na hizmet eden değerli belediye başkanımıza huzurlarınızda bütün Beyoğlu adına teşekkür ediyorum. Beyoğlu’muzun tüm insanlarına teşekkür ediyorum. Oy veren de vermeyen de bizim vatandaşımızdır. Beyoğlu’na hizmet ederken hiçbir fark gözetmeyeceğiz. Beyoğlu’nda bu zaferi nasıl birlikte taçlandırdıysak bundan sonra da Beyoğlu’nu birlikte yönetme adına bu emaneti hep birlikte üstleniyoruz. Çocuğuyla, genciyle, kadınıyla, yaşlısıyla, engellisiyle insanı esas alarak hizmetlerimizi tarafsız bir şekilde Beyoğlu’na hep birlikte sunacağız. Allah bizlere hep birlikte Beyoğlu’na “Hoş Bir Sada” bırakmayı nasip eylesin” dedi.



“Başkanımızın destekçisi olmaya devam edeceğiz”


Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevini Haydar Ali Yıldız’a devreden Ahmet Misbah Demircan ise, “Bugün bir demokrasi bayramı. 31 Mart Seçimlerinden sonra Haydar Ali Yıldız kardeşim, Beyoğlu’nun yeni başkanı oldu. Cenab-ı Allah güzel hizmetler yapmayı nasip eylesin. Üç dönemdir vazife yaptığım Beyoğlu Belediyesi’ni bu anlamlı günde yine kendi partimizden bir kardeşime teslim etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Biz de bundan sonra Beyoğlu’nun bir ferdi olarak bu süreç içerisinde başkanımızın destekçisi olmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 09:32
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