Beyoğlu'nda gaspçılar 300 bin dolargasp etti Beyoğlu'nda otomobille çarptıkları motosikletli kuryenin taşıdığı ve içinde yaklaşıp 300 bin dolar olduğu iddia edilen çantayı gasbeden şüpheliler kaçtı.

Beyoğlu'nda otomobille çarptıkları motosikletli kuryenin taşıdığı ve içinde yaklaşıp 300 bin dolar olduğu iddia edilen çantayı gasbeden şüpheliler kaçtı. Alınan bilgiye göre, döviz bürosundan aldığı parayı bir şirkete ulaştırmak üzere yola çıkan motosikletli kuryeye, Refik Saydam Caddesi'ne geldiği sırada bir otomobil çarptı. Çarpma sırasında motosikletinden düşerek yaralanan kurye, çarpan otomobildeki kişiler tarafından gasbedildi. İçinde yaklaşık 300 bin dolar olduğu iddia edilen çantayı alan şüpheliler, aynı araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı kurye, ambulansla hastaneye götürüldü. Çevrede inceleme yapan polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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