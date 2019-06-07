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Beyoğlu’nda eğlence çıkışı tekme tokat kavga

Beyoğlu’nda eğlence çıkışı 5 kişilik grubun, bir kişiyi bayıltıncaya kadar tekme tokat dövdüğü anlar kameralar yansıdı.

07 Haziran 2019 Cuma 11:58
Beyoğlu’nda eğlence çıkışı tekme tokat kavga

Beyoğlu’nda eğlence çıkışı 5 kişilik grubun, bir kişiyi bayıltıncaya kadar tekme tokat dövdüğü anlar kameralar yansıdı.


Saldırganlar bayılan genci cadde ortasında bırakırken kavga anından yoldan geçen ticari taksi sürücüleri ve vatandaşlar o anları film izler gibi izledi.


Olay Beyoğlu’nda dün sabah 05.30 civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye ve iddialara göre; bir eğlence mekanından çıkan 5 kişilik grup, sokak ortasında bir kişiyi tekme tokat dövdü. Kavga anında saldırıya uğrayan genç bayılırken yaşanan o anlar kameralara yansıdı.


Kameralara yansıyan görüntülerde 5 kişilik grubun bir kişiyi tekme tokat dövdüğü görülüyor. Görüntülerde gencin, grubun tekmeli tokatlısaldırısına uğradığı ve kaçmaya çalıştığı görülüyor. Kaçmayı başaramayan gencin dakikalarca darp edildiği görülüyor. Saldırganların aldığı darbelerle yere düşen gencin bir süre başından tekmeledikleri görülüyor. Saldırıya uğrayan genç baygınlık geçirirken kavga anında yoldan geçen ticari taksi sürücüleri ve vatandaşların kavgayı ayırmayarak izledikleri görülüyor.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 11:58
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