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Beyoğlu’nda “Dünya Kadınlar Günü Koşusu”

Beyoğlu Belediyesinin organizasyonuyla Dünya Kadınlar Günü kapsamında “Beyoğlu Kadın Koşusu” düzenlendi.

03 Mart 2019 Pazar 12:34
Beyoğlu’nda “Dünya Kadınlar Günü Koşusu”

Beyoğlu Belediyesinin organizasyonuyla Dünya Kadınlar Günü kapsamında “Beyoğlu Kadın Koşusu” düzenlendi.


Beyoğlu Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor İstanbul işbirliğiyle Dünya Kadınlar Günü kapsamında ’Beyoğlu Kadınlar Koşusu’ düzenlendi. Koşu öncesi eğitmenler, Hasköy etkinlik alanına alınan sporculara ve vatandaşlara antrenman yaptırdı. Antrenmanın ardından başlangıç çizgisine gelen vatandaşlar ve sporcular gongun çalınmasıyla birlikte koşuya başladı. Yaklaşık 3 kilometre koşan vatandaşlar yarım saat sonra bitiş çizgisine ulaştı. Kolu kırık olduğu için bitiş çizgisine yürüyerek gelen Eda Yenik, "Gayet güzeldi. Biz zaten yürüdük gördüğünüz gibi kolum kırık. Güzeldi. 3 kilometreydi. Bence hiç de uzun değildi. Daha uzunlarını yürüdük çünkü” dedi.



“8 Mart Dünya Kadınlar Günü bütün kadınlara mutluluk getirsin”


Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ise "8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle her yıl Hasköy sahilde bu etkinliği yapıyoruz. Aslında hayatımızın yarısı kadın bana göre. Beni doğuran annem bir kadın. Çocuklarımın annesi eşim bir kadın. Onlarsız bir hayat düşünmek mümkün değil. İyi ki varlar. Onları her an biliyoruz, hatırlıyoruz. Başımızın tacı onlar. Onun için cennet annelerin ayağı altında. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bütün kadınlar için mutluluk getirsin diyorum. Sağlıklı bir yaşam için sporun ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Hayatımızın her gününde, her safhasında bir hayat tarzı olarak bunu geliştirmek de hedefimiz. Bu anlamda Büyükşehir Belediyesinin ve Beyoğlu Belediyesinin ciddi katkıları ve gayretleri var. Bundan dolayı da tüm ekibi tebrik ediyorum” dedi.


Koşunun ardından kadınlara günün anısına karanfil ve madalya takdim edildi.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 12:34
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