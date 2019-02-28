0553 313 94 23

Beyoğlu’nda “Darbeler Tarihinin Postmodern Sayfası” paneli

Beyoğlu Belediyesi ile Medeniyet Derneği işbirliğinde ‘28 Şubat Postmodern Darbesi’nin 22.

28 Şubat 2019 Perşembe 09:19
Beyoğlu’nda “Darbeler Tarihinin Postmodern Sayfası” paneli

Beyoğlu Belediyesi ile Medeniyet Derneği işbirliğinde ‘28 Şubat Postmodern Darbesi’nin 22. Yıl dönümü nedeniyle düzenlenen programda konuşanYazar Demet Tezcan, “15 Temmuz’da halkın iradesine rağmen meclisi bombalayanlar, ilhamı 28 Şubat postmodern darbeden aldı” dedi.


Beyoğlu’nda‘28 Şubat Postmodern Darbesi’nin 22. yıldönümü dolayısıyla “Darbeler Tarihinin Post Modern Sayfası” paneli düzenlendi. Akademi Beyoğlu’nda gerçekleşen panele Yazar Demet Tezcan Özgür-DER Kurucu Başkanı Hülya Şekerci ve 28 Şubat 1997 döneminde Mazlum-Der İstanbul Başkanı Ahmet Mercan, Gazeteci Ali Öztürk ve davetliler katıldı.


İlk olarak panelde söz alan Yazar Demet Tezcan, o dönemde yaşadıklarını anlattı. Tezcan, “İç tehdit kurgusuyla, oluşturulmuş ve özellikle dindar kesime karşı gerçekleştirilmiş, ’28 Şubat’ olarak kavramsallaştırılmış, ‘postmodern darbe’ olarak da literatürde yerini almış bulunuyor. 15 Temmuz’da halkın iradesine rağmen meclisi bombalayanların, sivil halkı ateş edip, genç yaşlı, kadın erkekleri şehit edenler, ‘gerekirse silah bile kullanırız’ diyenler oradan ilham almışlardır. O ilhamla gerekirse silaha yönelmişlerdi. O günlerde gördüğümüz üzere, 15 Temmuz’da gerekirse silah bile kullanmışlardı. PKK onlar için artık bir tehdit değildi ki, her güne doğudan güneydoğudan, hatırlayacaksınız o günün görüntülerini, anaların ağıtlarını, her gün 10 askerimizin, 15 askerimizin şehit haberi gelirdi” dedi.


Yazar Tezan, bazı medya kuruluşların postmodern darbeye yönelik desteklerini eleştiren ve sokakta hiddet’, ‘Ordu rahatsız’, ‘Tehlikeli Gidiş’ gibi manşetlerini salonda okurken, bu medya kuruluşların sürekli dindar kesimden rahatsız olan subaylardan haberlerin aktarıldığını dile getirdi.


Acısı bin yıla etki edecek kadar acılara, tahribata sebep olduğunu, 28 Şubat’ın bir yanıyla acıların, bir yanıyla direnişin tarihi olduğunu dile getiren Tezcan, porstmodern darbenin her kesimi ve her yaştan insana dokunan, acılar yaşatan bir süreç olduğunu belirtti. Tezcan, “Aktörleri hala aramızda, o bin yıla ahdetmiş, kurgulanmış insanlar hala aramızdalar. Belki daha da bilendiler bu süreç içerisinde” diye konuştu.


“Tüm darbeler dış destekle yapıldı”


Tüm darbelerin dış desteklerle olduğunu savunan 28 Şubat 1997 döneminde Mazlum-Der İstanbul Başkanı Ahmet Mercan , “Tüm darbelerin tarihinde millet ile devletin hemhal olamaması yatar. O dönem iç şartlar ile dış şartlar birbirine yaklaştı. Çünkü Türkiye’de tüm darbeler iç ve dış şartların bileşkesiyle oluşmuştur. Dış ayağı olmadan hiçbir darbe Türkiye’de olmadı. ‘Bizim çocuklar mı yaptı’ ifadesinden anlaşılacağı üzere, 12 Eylül’de Amerika’da kullanılan bir ifadedir.”


O dönem bazı gazetecilerin rol üstlendiğini belirten Yazar Mercan, “O dönem Uğur Dündar bunları ifşa edecekti. Büyük bir yangın olmuş gibi, büyük bir yer altı örgütü yakalamış gibi, üç öğrencinin namaz kılmasını, sendikanın buna tepkisi, işte eğitimcilerin, bürokratların ifadesi, asker ifadesi nedir, bu bir puzzlenin parçaları gibi, etkiyi arttırarak, arttırarak yürüyorlar. Ve bu iş psikolojik bir savaşla başlıyor. Önce aktörleri buluyorlar ve aktörleri oynatıyorlar” şeklinde konuştu.


28 Şubat döneminde verilen yargı kararlarına da değinen Mercan, “Bugün verilen kararlardan dolayı içeri atılanlar hala cezaevinde yatıyor ve hiçbir suçları yok. Namaz kılmaktan, bir yere yazı yazmaktan, ibaret olan suçlarıyla hala yatıyorlar. Nasıl ‘Balyoz’ davasında yargılananları yargıladılar, nasıl sağlıklı yargılanmadı diye dışarı alındılarsa, o hak, o adamların yargıladıkları insanlara sıra maalesef gelmedi” şeklinde konuştu.


Gazeteci Ali Öztürk ve Özgür-DER Kurucu Başkanı Hülya Şekerci birer konuşma yaptı.


Panel, sorulan soruların cevaplandırılmasıyla sona erdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 09:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hazreti Mevlana kitaplarına Pakistan’da yoğun ilgi
    1. Hazreti Mevlana kitaplarına..
    2. ABD Başkanı Donald Trump: “İstediğimiz..
    3. ABD Başkanı Donald Trump, "Kim Jong Un..
    4. Firari gaspçı yakalandı
    5. Edirne’de Şubat ayında 27 kişiye ilk..
    6. ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri..
    7. CHP İzmir'de bedava patates-soğan..
    8. "En çekici traktör dizaynı” ödülü..
    9. Erzurum’da ‘10 Parmağında 10 Marifet’..
    10. ABD Başkanı Donald Trump: "Bazı..
    11. Ağrı ve Horasan’da eğitime kar engeli
    12. Heat, şampiyonu son saniyede yendi
    13. Başkan Ergün’den 608 konutluk proje..
    14. Kocaeli Deniz Yıldızları Spor..
    15. Postallı kabadayılar yollarına taş..
    16. ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore'ye..
    17. Okul yöneticiliği sınavı örnek..
    18. Otomobil su kanalına düştü
    19. Aydemir: ‘Milli irade..
    20. Borsa güne yatay başladı
    21. Bolu Dağı’nda kar yağışı devam ediyor
    22. Başıboş kazlar trafiği tehlikeye..
    23. Siirt’te uyuşturucu ticareti yapan 1..
    24. Elazığ’da 138 köy yolu ulaşıma kapandı
    25. Türkiye’de kişi başına iki tapu düşüyor
    26. DEAŞ’ın sözde kadılarına operasyon: 2..
    27. Erasmus+ ve Mevlana Öğrencileri..
    28. Badminton: 17 Yaş Altı Türkiye..
    29. Dış ticaret istatistikleri açıklandı
    30. Dış ticaret istatistikleri (1)
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı
    Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    Guaido'nun iddiasına Erdoğan'dan tokat gibi cevap: Daha Türkiye'yi tanımıyor ama öğrenecek
    Guaido'nun iddiasına Erdoğan'dan tokat gibi cevap: Daha Türkiye'yi tanımıyor ama öğrenecek
    Ülke şokta! Turizm Bakanı'nı taşıyan helikopter düştü
    Ülke şokta! Turizm Bakanı'nı taşıyan helikopter düştü