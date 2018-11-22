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Beyoğlu'nda cinayet

Cezayir uyruklu bir kişi uğradığı bıçaklı saldırı sonucunda hayatını kaybetti

22 Kasım 2018 Perşembe 11:56
Beyoğlu'nda cinayet

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda Cezayir uyruklu bir kişi uğradığı bıçaklı saldırı sonucunda hayatını kaybetti.

Hacıahmet Mahallesi Eburıza Dergahı Sokağı'nda 26 yaşındaki Cezayir uyruklu Saidani Hocine, bir apartman içinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kimliği belirsiz 3 kişiyle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hocine, bıçakla yaralandı ve yaralı halde 100 metre ileride bulunan bir şantiyeye sığındı.

Şantiye görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Hocine'nin hayatını kaybettiği tespit etti.

Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken Hocine'nin cesedi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 11:56
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  2. bıçaklı saldırı
  3. cinayet

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