0553 313 94 23

Beyoğlu’nda bir evden 500 euro ve 200 TL para çalan hırsız kamerada

Beyoğlu’nda bir evden 2 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet tablet, 500 euro ve 200 TL para çalan hırsız polis ekipleri tarafından yakalandı.

24 Şubat 2019 Pazar 13:10
Beyoğlu’nda bir evden 500 euro ve 200 TL para çalan hırsız kamerada

Beyoğlu’nda bir evden 2 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet tablet, 500 euro ve 200 TL para çalan hırsız polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızın apartmana giriş ve çıkışındaki rahat tavırları saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, zanlı sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Olay, Beyoğlu Bereketzade Mahallesi’nde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 11.00 sıralarında bir apartmanın önüne bir kişi geldi. Apartman sakininin kapıyı açtığını gören şahıs, kapıyı tutarak bir süre etrafı kolaçan etti. Daha sonra da apartmana giren şahıs, bir evden 2 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet tablet, 500 euro ve 200 lira para alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şahsın yakalanması için çalışma başlattı.


Kamera kayıtlarından eşkali belirlenen H.Ö (37) isimli şahıs, 18 Şubat günü Beyoğlu Perşembe Pazarı üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahsın yapılan incelemesinde yoklama kaçağı olarak arandığı, ayrıca “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak”, “Uyuşturucu Madde Kullanmak”, “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet”, “Görevi Yaptırmamak için Direnme”, “Karşılıksız Yararlanma” ve “Kasten Yaralanma” suçlarından olmak üzeretoplamda 6 suç kaydı olduğu tespit edildi. Zanlı, 19 Şubat günü sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Şahsın apartmana giriş ve çıkışındaki rahat tavırları saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 13:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Selçuk: "Yerel yönetim güçlü olursa verimlilik ortaya çıkar"
    1. Bakan Selçuk: "Yerel yönetim güçlü..
    2. İBB'den sokak hayvanlarına günlük 1..
    3. Endüstriyel temizlik pazarı 63 milyar..
    4. Erdek’te kar yağışı devam ediyor
    5. Kadın resim öğretmeninden..
    6. Tahmazoğlu, esnafla sohbet etti
    7. Resmi açıklama geldi: Başakşehir -..
    8. "Edebiyat, insanlığın en diri ve güçlü..
    9. Frenleri boşalan tır 2 otomobili..
    10. Burhaniye’de genç mühendis kalbine..
    11. Işık: "Biz tüm renklerimizle büyük ve..
    12. ÖSYM duyurdu: YKS başvuları ne zaman..
    13. İlk defa kayak merkezine giden..
    14. AKRA Gran Fondo Antalya bisiklet..
    15. Engelli verilerini İBB ve Sağlık..
    16. Oy almak için atmayacakları takla..
    17. Fatih Terim Stadyumu’nda kar temizleme..
    18. Cami cemaatinden Başkan Şirin’e..
    19. Burhaniye adını güreşle duyuruyor
    20. TBMM Başkanlık yarışının ikinci turu..
    21. Güvercinler görücüye çıktı
    22. Çanakkale'de fırtına ve kar yağışı..
    23. Asım’ın nesli salonlara sığmadı
    24. 28 yaşına giren Semih Kaya’nın doğum..
    25. Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1..
    26. "İmmünoterapi yönteminde yüzde 80'e..
    27. "El birliğiyle elimizden geleni..
    28. TBMM Başkanlık seçimi ikinci turunda..
    29. MHP Milletvekili Ersoy’un babası..
    30. İTSO’dan üyelerine ücretsiz gezi
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Selman Öğüt 'Elini keselim' dedi, solak medya gocundu! Siz hırsız mısınız?
    Selman Öğüt 'Elini keselim' dedi, solak medya gocundu! Siz hırsız mısınız?
    Fatih Portakal; Erdoğan'ı övdü, Kılıçdaroğlu ve Meral'i gömdü!
    Fatih Portakal; Erdoğan'ı övdü, Kılıçdaroğlu ve Meral'i gömdü!
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı
    Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?
    Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!
    Erdoğan: Artık onlara güvenim kalmadı
    Erdoğan: Artık onlara güvenim kalmadı