Beyoğlu’nda bina yandı, bütün mahalleyi duman sardı

Beyoğlu’nda müstakil bir binada çıkan yangın nedeniyle bütün mahalleyi duman sardı. Yangın sırasında binada kimsenin olmadığı öğrenilirken mahallede yaşayan bazı vatandaşlar yoğun dumandan etkilendi. Bazı vatandaşların ise yoğun dumana aldırış etmeden yangın söndürme çalışmalarını izlemesi şaşkına çevirdi.

Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu Gülleci Sokak’ta bulunan müstakil bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle bütün mahalle dumanla kaplandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri eve girerek içeride mahsur kalan olup olmadığını kontrol etti. Yangın sırasında binada yaşayan ailenin evde olmadığı ve evin boş olduğu tespit edildi. İtfaiye ekipleri duman tahliyesinin ardından söndürme çalışması yaparak yangını kontrol altına aldı.

Yangından dolayı mahalleyi kaplayan duman bazı mahalle sakinlerini etkiledi. Dumandan etkilenen mahalle sakinlerine sağlık ekipleri oksijen vererek müdahale etti. Bazı vatandaşların ise yoğun dumana aldırış etmeden yangın söndürme çalışmalarını izlemesi şaşkına çevirdi.