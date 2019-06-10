Beyoğlu'nda balkon çöktü: 5 yaralı Üç katlı binanın balkonunun çökmesi sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda üç katlı binanın balkonunun çökmesi sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Piyalepaşa Mahallesi Kuzey Sokak'ta 3 katlı binanın balkonu henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Çökme sırasında balkonda oturan 3'ü çocuk 4 kişi, üçüncü kattan zemine düştü. Çökmeyi gören mahalleli polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, balkondan yere düşen 4 kişiyi ve düşenlere yardım ederken yaralanan 1 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik önlemleri alırken yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.