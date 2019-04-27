0553 313 94 23

Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı’nda feci kaza

İstanbul Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarında hızını alamayan motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek otobüse çarptı.

27 Nisan 2019 Cumartesi 10:50
Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı’nda feci kaza

İstanbul Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarında hızını alamayan motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek otobüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan sürücü otobüsün altına girdi.


Edinilen bilgiye göre, saat 10.00 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı Kasımpaşa istikametinde seyreden motosiklet sürücüsü İbrahim Sedatoğlu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolcu almak için duran otobüse çarptı. Motosikletli, çarpışmanın etkisiyle savrularak otobüsün altına girdi. Motosiklet sürücüsünün kaza yaptığını gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirerek yardıma koştu. Çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerini beklemeden otobüsün altında sıkışan sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.


Kaza sırasında otobüsün içinde bulunan bir yolcu, "Fren sesi duyduk. Ne olduğunu anlayamadık. Otobüse çarptıktan sonra altına girdi. Otobüsün altındaydı, biz aldık oradan. Sağlık ekiplerine teslim ettik. Durumu çok kötü değildi" ifadelerini kullandı.


Kaza nedeniyle otobüsün altına giren motosiklet ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak güvenli bir noktaya çekildi. Kazada yaralan motosiklet sürücüsü ise Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 10:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hamile eşini döverek bebeğin ölümüne sebep olduğu iddia edilen şahıs adliyede
    1. Hamile eşini döverek bebeğin ölümüne..
    2. Fenerbahçe'den Bafetimbi Gomis hamlesi
    3. Yatırımcı rehberi (1)
    4. Yatırımcı rehberi (2)
    5. Yavrulayan inekleri ölen çiftçi..
    6. Efeler Ligi'nde şampiyon yarın belli..
    7. Vefa Küçük: "Organizasyonlardan dolayı..
    8. Paskalya Bayramı öncesi turistlerin..
    9. Faslı sevgililerin kavgası Taksim..
    10. Hainlerin Mart planı ortaya çıktı
    11. Polis aracındaki cinsel saldırıya iyi..
    12. Peugeot yeniden "Müşteri Deneyimini En..
    13. Mağara yaşamına geri döndü
    14. Elazığ’da "Uçangöz"le trafik denetimi
    15. Albaraka Türk Bağdat'ta şube açtı
    16. Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı’nda feci..
    17. Hakan Fidan'dan sürpriz ziyaret!..
    18. Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu..
    19. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu..
    20. Şaşkına çeviren olay! Arkadaşını..
    21. (Özel) Kuzuyla alışverişe gidiyor,..
    22. Zelensky ve Poroshenko tartışmasını..
    23. Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
    24. Genç çiftçilere hayvanları teslim..
    25. Hisarcık Köylere Hizmet Götürme..
    26. Polisler erken yaşta evlilik ile..
    27. Türkiye’nin en kirli havası Aydın’da
    28. Başkan Daşhan: Tek derdimiz ilçemize..
    29. Barcelona'dan Galatasaray'a Arda Turan..
    30. Simav Teknoloji Fakültesi’nde “Torna..
    Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! O sapığın ilk ifadesi ortaya çıktı
    Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! O sapığın ilk ifadesi ortaya çıktı
    Karamollaoğlu'na 'üniversite' cevabı!
    Karamollaoğlu'na 'üniversite' cevabı!
    Veri kopyalamayla ilgili flaş gelişme! İBB'den duyurdu
    Veri kopyalamayla ilgili flaş gelişme! İBB'den duyurdu
    Bunu da İmamoğlu'na bağladılar... Bakın gerçek ne çıktı!
    Bunu da İmamoğlu'na bağladılar... Bakın gerçek ne çıktı!
    Demirtaş: Geri adım atmayacağım
    Demirtaş: Geri adım atmayacağım

    Günün Karikatürü

    27 Nisan 2019
    Canan Kaftancıoğlu itiraf etti: HDP ve Demirtaş ile omuz omuzayız
    Canan Kaftancıoğlu itiraf etti: HDP ve Demirtaş ile omuz omuzayız
    TBMM’ye teklif sunuldu! 8 Mayıs ‘Soykırımı Anma Günü’ kabul edilsin
    TBMM’ye teklif sunuldu! 8 Mayıs ‘Soykırımı Anma Günü’ kabul edilsin