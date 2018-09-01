Mustafa Demirelli kimdir? Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli mi oldu? 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı. Yayınlanan yeni kararnameye göre, 471 mülki idare amirinin görev yeri değişti. Görev yeri değişen isimler arasında İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Demirelli de var. Mustafa Demirelli, İstanbul Beyoğlu Kaymakamı olarak atandı.

Erdek Kaymakamı olarak görev yapan Mustafa Demirelli, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı görevine getirilmişti.

Kaymakam atamaları Resmi Gazete görev yeri değiştirilen kaymakamlar kimler? Hangi mülki idare amiri nereye atandı?