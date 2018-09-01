0553 313 94 23

Mustafa Demirelli kimdir? Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli mi oldu? 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı. Yayınlanan yeni kararnameye göre, 471 mülki idare amirinin görev yeri değişti. Görev yeri değişen isimler arasında İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Demirelli de var. Mustafa Demirelli, İstanbul Beyoğlu Kaymakamı olarak atandı.

01 Eylül 2018 Cumartesi 09:14
Mustafa Demirelli kimdir? Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli mi oldu? 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı. Yayınlanan yeni kararnameye göre, 471 mülki idare amirinin görev yeri değişti. Görev yeri değişen isimler arasında İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Demirelli de var. Mustafa Demirelli, İstanbul Beyoğlu Kaymakamı olarak atandı.

 

Erdek Kaymakamı olarak görev yapan Mustafa Demirelli, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı görevine getirilmişti.

Kaymakam atamaları Resmi Gazete görev yeri değiştirilen kaymakamlar kimler? Hangi mülki idare amiri nereye atandı?

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 09:14
  1. İstanbul
  2. mustafa demirelli kimdir
  3. mustafa demirelli beyoğlu kaymakamı
  4. cumhurbaşkanı kararnamesi
  5. resmi gazete

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KYK İzmir yurtları
    1. KYK İzmir yurtları
    2. Üniversite kayıt tarihleri 2018 2019..
    3. KYK yurt başvuruları ne zaman?
    4. Okulun tek mezunu o oldu!
    5. Denizli KYK ve özel yurtlar 2018
    6. Üniversite kaydı için hangi belgeler..
    7. EYT emeklilikte yaşa takılanların..
    8. 3. havalimanı personel alımı 3...
    9. İGA 2018 3. havalimanı personel..
    10. Askerlik süreci kısalıyor mu?
    11. Polis alımları ne zaman? 2018 23...
    12. Antalya KYK ve özel öğrenci yurtları
    13. Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli mi..
    14. THY personel alımı başvuru formu 2018..
    15. İstanbul Kartal Kaymakamı Abdullah..
    16. Askerlikte sistem değişiyor! Hem para..
    17. Strateji Geliştirme Dairesi'nden ihraç..
    18. CHP ağzındaki baklayı çıkardı!..
    19. Gökmen Çiçek Cumhurbaşkanı Kararıyla..
    20. Kayseri KYK ve özel yurtları telefon..
    ABD, Türkiye'nin Çin ile para takasına dayanamadı! Doların yerini TL'nin almasından korkuyorlar!
    ABD, Türkiye'nin Çin ile para takasına dayanamadı! Doların yerini TL'nin almasından korkuyorlar!
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Konu: Muharrem İnce... Tuncay Özkan’ın adamı Merdan Yanardağ, Kılıçdaroğlu’nun yayınlanmasını istemediği röportajı yayınladı!
    Konu: Muharrem İnce... Tuncay Özkan’ın adamı Merdan Yanardağ, Kılıçdaroğlu’nun yayınlanmasını istemediği röportajı yayınladı!
    Resmen yürürlüğe girdi! 50 bin TL cezası var
    Resmen yürürlüğe girdi! 50 bin TL cezası var

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    CHP'liler Canan'a isyan etti! Bu kez domuz değil köpek...
    CHP'liler Canan'a isyan etti! Bu kez domuz değil köpek...
    Ailecek delirdiler! Adnan Oktar'ın ağabeyi: Polis kadınlara rüşvet verdi... Yakında harp olabilir
    Ailecek delirdiler! Adnan Oktar'ın ağabeyi: Polis kadınlara rüşvet verdi... Yakında harp olabilir