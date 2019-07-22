0553 313 94 23

Beyoğlu ile G’ijduvon arasında kardeş şehir anlaşması imzalandı

Beyoğlu Belediyesi ile Özbekistan’ın Buhara şehrinin G’ijduvon Belediyesi arasında Kardeş Şehir Anlaşması imzalandı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:29
Beyoğlu ile G’ijduvon arasında kardeş şehir anlaşması imzalandı

Beyoğlu Belediyesi ile Özbekistan’ın Buhara şehrinin G’ijduvon Belediyesi arasında Kardeş Şehir Anlaşması imzalandı. Bu anlaşma ile birlikte iki şehir arasında sosyal, kültürel, ekonomi ve teknoloji alanlarında işbirliği yapılacak.


Beyoğlu Belediyesi kardeş şehirlerine bir yenisini daha ekledi. Beyoğlu Belediyesi ile Özbekistan’ın Buhara şehrinin G’ijduvon Belediyesi arasında Kardeş Şehir Anlaşması imzalandı. İki şehir arasında sosyal, kültürel, ekonomi ve teknoloji alanlarında işbirliği yapılmasını amaçlayan anlaşmayı Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız İle G’ijduvon Belediye Başkanı Murodjon Anvarovich Umarov imzaladı. Bu anlaşmayla birlikte Beyoğlu’nun 10’u yurt içinden olmak üzere toplamda 31 tane kardeş şehri oldu.


Beyoğlu İle G’ijduvon arasında işbirliği geliştirilecek


Beyoğlu ile G’ijduvon arasında imzalanan kardeş şehir anlaşması ile birçok alanda işbirliği yapılabilecek. Anlaşmaya göre; Belediye heyetleri ile düzenli görüş alışverişinde bulunmayı, karşılıklı anlayışı ve güvenliği artırmak ve iletişim ve anlayışı güçlendirmek için sivil toplum örgütleri arasındaki dostane temasları teşvik edilecek. Yenilikçi teknolojiler ve hizmetler, bilgi ve iletişim teknolojileri, akıllı şehir çözümleri, e-yönetişim ve yerel yönetim alanlarındaki değişim ve işbirliğini artırmak için kültürel mirasa, yerel kalkınmaya teşvik edilecek. Kültür, sanat, gençlik ve turizm alanlarında işbirliğini teşvik etmek için çalışmalar yürütülecek. Ekonomik fırsatlar, yenilikler ve ortaklıklar konulu diyalog yoluyla ekonomik kalkınma ve yatırımlar teşvik edilecek ve yerel ekonomilerin canlanmasını artıracak faaliyetler için işbirliğinde bulunulacak. İki belediyenin ortak menfaatini sağlamak için işbirliğinin diğer faaliyet alanları da tartışılacak ve geliştirilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:29
  1. kültür
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aytekin’den Eğitim Bir Sen’e sert cevap
    1. Aytekin’den Eğitim Bir Sen’e sert cevap
    2. İstanbul’da 12 milyonluk yarım ton..
    3. Bakan Çavuşoğlu: "Bu hafta artık..
    4. Sorunlu buruna neştersiz çözüm; Burun..
    5. Somali’de patlama
    6. Uygun fiyata cep telefonu satın alma..
    7. Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor
    8. Mardin’in doğa harikası ’Yardere..
    9. Boğaz İçi Kıtalararası yüzme..
    10. Türk Kızılay Vekaletle Kurban Kesimi..
    11. Boyner'den zengin valiz koleksiyonu
    12. Hacı adayları dualarla kutsal..
    13. 7. Akşehir XC Open 2019 Mesafe ve..
    14. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,"Tehdit..
    15. Bakan Çavuşoğlu,"ABD’den Münbiç yol..
    16. Muğla'da yangın
    17. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:..
    18. Uyku bozukluğu depresyona yol..
    19. Çılgın aşık dehşeti
    20. TEM otoyoluna çıkanları bu manzara..
    21. Mehmetçik PKK'ya nefes aldırmıyor!..
    22. Malatya'da Avrupa kupası heyecanı..
    23. Borsa 18 haftanın en yüksek kapanışını..
    24. Miçotakis de ikili oynuyor
    25. Bingöl’de 8 terörist etkisiz hale..
    26. Suudi Bakan Cubeyr: “İran’ın tavrı..
    27. Muş'taki trafik kazası
    28. Kırşehir'de iki otomobil çarpıştı: 6..
    29. Futbol dünyası şokta! Yedek..
    30. İHH ve BM’den İdlib’e yeni kamp
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    İBB’de Gezici istilası
    İBB’de Gezici istilası
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..