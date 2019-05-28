Beyoğlu: "İcraatlarımız en güzel cevap olacaktır"

Diyarbakır’ın Bağlar ilçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, tek amaçlarının yıllardan bu yana ihmal edilmiş olan Bağlar ilçesini hak ettiği değere kavuşturmak olduğunu belirterek ilçede asfaltlanmamış bir santim alan kalmayacağını söyledi.

Kısa bir süre önce göreve gelen ve ilk etapta insana dokunmanın en önemli unsur olduğunun altını çizen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yaptıkları ve yapacakları çalışmalarla Bağlar halkını hak ettiği seviyeye taşıyacaklarını ifade ederek önümüzdeki günlerde 90 bin metrekare bazalt taşı ile kaldırımlarını yenileyeceklerini, asfaltlanmamış bir santim alan dahi bırakmayacaklarını müjdeledi. Bağlar bölgesinin arazi bakımından oldukça zengin olduğunu da dikkat çeken Başkan Beyoğlu kuracakları seralarla ilçelerinde sebze ve meyvelerin daha ucuza halka ulaşması için bir proje yürüttüklerini de aktardı.

“Bağlar hak ettiği değere kavuşacak”

Şu anda 20 bine yakın gıda kolisi yardımı çalışmalarını başlattıklarını ifade eden Başkan Beyoğlu şunları kaydetti:

“Biz göreve geldiğimiz günden bugüne kadar başta mübarek Ramazan ayı boyunca muhtaç ailelerimizi tespit ederek gıda ve giyecek konusunda kendilerine ulaşma gayretindeyiz. Hizmet noktasında Bayramdan sonra ilk işimiz kaldırımları yeniden revize etmekle başlayacağız. Bu anlamda tüm Bağlar’ımızın kaldırımları Diyarbakır’ımızın meşhur bazalt taşlarıyla, engellerimize yol yapmak kaydıyla, hiçbir sokak, hiçbir ana caddemizi bırakmayacağız. Bağlarımız hak edeceği hizmeti görecek. Şu anda kaldırım bazında 90 bin metrekare hedefledik ve bunun yanında bozulan tüm yollarımızın da asfaltlarını elden geçireceğiz. Sosyal belediyecilik konusunda oldukça iddialıyız. Kısmet olursa seneye belediye olarak seracılığa girmeyi düşünüyoruz. Biz bağlar halkımıza ciddi bir seracılık yapıp elde edeceğimiz mahsulün bizim tanzim satış noktalarımızda Bağlarda 3-4 yerde maliyetine, kar koymadan maliyeti neyse o şekilde halkımıza ve organik sebzeleri halkımıza sunacağız inşallah.”

“Algı oluşturma girişimleri boşuna”

Çalışmalarının oldukça şeffaf ve herkese açık olduğunu da vurgulayan Başkan Beyoğlu konuşmalarına şöyle devam etti:

“Şimdiye kadar 2 ihalemiz oldu. Bir tanesi iftar yemekleri ile ilgili ikincisi ise gıda yardımları kolileriyle ilgili olandır. Bunun dışında hiçbir ihalemiz mevcut değil, iddialar ise tamamen spekülatif iddialardır, gerçek dışıdır ki amaç yıpratmaktır. Yapılan bu iki ihalede de normal ihale şartları neyse o şartlara uyulup o şekilde yapılmıştır. Bütün belediyeler nasıl ihale yapmışsa biz de o şekilde ihale yaptık. Yaptığımız bütün ihaleler kanunlara uygun olup her türlü denetime de açığız. Biz açık, şeffaf yapmışız, yaptığımız ihaleler ne şekilde yapılmış, şartnamelerde hepsi mevcuttur ve her şey açıktır.”

“Şeffaf belediyeciliğin önünü açacağız”

Göreve başlamadan önce şeffaflık ve berraklık noktasında verdikleri sözün arkasında olduklarını da hatırlatan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yaptıkları bütün ihale ve çalışmaların halka ve basına açık olduğunu ifade etti. Başkan Beyoğlu, “Zaten biz ilk gün geldiğimizden beri arkadaşlara demiştim bizim yaptığımız bütün ihaleler, bütün çalışmalarımız halkımıza ve basınımıza açık olacaktır. Elbette biz o şiardayız. O şekil yürüyeceğiz ve o şekilde de devam edeceğiz. Yaptığımız her hizmeti şeffaf bir şekilde yapacağız. İhalelerimiz olsun, çalışmalarımız olsun, bunları halk görecek ki takdiri halk versin. Çünkü tek takdir mercii halkımızdır” diye konuştu.