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Beyoğlu Belediyesi'nden ürkütücü açıklama: 9 bina daha var

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Sütlüce'de çöken bina ile tehdit altında bulunan iki binadaki 29 aileyi çevredeki otellere yerleştirdiklerini bildirdi.

24 Temmuz 2018 Salı 16:01
Beyoğlu Belediyesi'nden ürkütücü açıklama: 9 bina daha var

Demircan, Beyoğlu Sütlüce'de zemininde toprak kayması oluşması sonucu çöken 4 katlı apartman ile risk altında bulunan diğer bina sakinleriyle toplantı yaptı.

Bir otelde gerçekleştirilen toplantı sonunda açıklama yapan Demircan, olayda can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu söyledi.

Teknik raporlar çıktıktan sonra olayın nedenini izah edeceklerini anlatan Demircan, "Bugün için önümüzde doğrudan ilgilendiğimiz 3, dolaylı ilgilendiğimiz 6 bina var. Toplam 9 binayı tehdit altında gördük." diye konuştu.

Çöken bina ile diğer iki binada yaşayan kiracı ve mal sahibi 29 aileyi çevredeki otellere yerleştirdiklerini aktaran Demircan, teknik raporlar doğrultusunda tedbiren boşaltılan diğer 6 binada da gün içinde neler yapılacağına karar vereceklerini belirtti.

Demircan, bakanlık, kaymakamlık, büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyesi olarak ilk andan itibaren sahada bulunduklarını dile getirerek, "Gerekli uyarıları yaptık. Sevindiğimiz tek nokta şudur; hiç kimsenin canına zarar gelmedi. Gelen mala geldi." dedi.

Bir gazetecinin "İnşaat çalışması kime ait?" sorusuna Demircan, "9 bina sıkıntı altında. O üçü, sıkıntılı. Diğer altı binayı da bu anlamda gözlemliyoruz. Biz şu anda zarar görenlerle ilgileniyoruz. Dolayısıyla teknik raporlar, incelemeler çalışmalar neticesinde ortaya çıkar, kamuoyuyla paylaşırız." dedi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan, açıklamanın ardından çökmenin meydanı geldiği alanda incelemede bulundu. Basın mensuplarının da alana yaklaştırılıp görüntü almasına izin verildi.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 16:01
  1. Beyoğlu Belediyesi
  2. yıkılan bina
  3. açıklama

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