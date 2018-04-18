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Beyoğlu Belediyesi'nden Çanakkale'ye öğrenci çıkartması!

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Çanakkale’ye gitmek isteyen öğrencileri geri çevirmedi. Belediye tarafından tahsis edilen otobüslerle Çanakkale’ye götürülen yaklaşık bin öğrenci, Çanakkale ve Gelibolu Yarımadası’nı gezdi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 11:13
Beyoğlu Belediyesi'nden Çanakkale'ye öğrenci çıkartması!

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan 'Okulda Buluşalım' projesi kapsamında okullara yaptığı ziyaretlerde öğrencilere verdiği 'Çanakkale Turu' sözünü yerine getirdi. Fındıklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Ayşe Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim gören yaklaşık bin öğrenci Beyoğlu Belediyesi tarafından Çanakkale’ye götürüldü.

 

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 11:13
  1. Çanakkale
  2. Beyoğlu Belediyesi
  3. Ahmet Misbah Demircan

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