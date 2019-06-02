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Beyoğlu Belediyesi Hayvan Barınağı’na 1.5 ton ilaçlı mama bağışı

Hasta hayvanların tedavisinde kullanılan ilaçlı mamalar üreten bir firma, Beyoğlu Belediyesi Hayvan Barınağı’na 1.

02 Haziran 2019 Pazar 10:54
Beyoğlu Belediyesi Hayvan Barınağı’na 1.5 ton ilaçlı mama bağışı

Hasta hayvanların tedavisinde kullanılan ilaçlı mamalar üreten bir firma, Beyoğlu Belediyesi Hayvan Barınağı’na 1.5 ton özel diyetetik ilaçlı mama bağışında bulundu.


Hasta hayvanların tedavisinde kullanılan ilaçlı mamalar üreten Mopsan Veteriner Ürünleri firması, Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Beyoğlu Belediyesi Hayvan Barınağı’na mama bağışında bulundu. 750 kg kedi, 750 kg da köpek maması olmak üzere toplamda 1.5 ton olan özel diyetetik mamalar, Beyoğlu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne teslim edildi. Sağlıklı hayvanların yemesinde de bir problem teşkil etmeyen ilaçlı mamalar, özellikle mobilite, eklem, karaciğer, böbrek yetersizliği ve idrar yolu rahatsızlığı çeken sevimli hayvanların tedavilerinde kullanılıyor.



Bağışlar devam edecek


Beyoğlu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Metin Topcan, bağışlanan mamaların hayvanlarda görünen birçok hastalığın tedavisinde kullanıldığını belirterek, “Firma, Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında barınağımızdaki hayvanlarımızın tedavisine yardımcı olmak amacıyla çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan mamalar bağışladı. Firma ayrıca, mama bağışının devam edeceğine dair de bize yine söz verdi. Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.



“Buradaki hayvanların tedavisine yardımcı olmak istedik”


Firma yetkililerinden Oğuzhan Arattan da Sosyal Sorumlulukta bir farkındalık oluşturmak istediklerini ifade ederek, “Belediyelerimizin barınaklarında bulunan yaşlı, engelli ve aynı zamanda çeşitli rahatsızlıkları olan hayvanların tedavisine yardımcı olmak istedik. Beyoğlu Belediyesi’nin yapmış olduğu faaliyetler göz önüne alındığında zaten bizim de seçtiğimiz belediyelerin başında geliyordu. Burada hayvanlar hem mutlu, hem huzurlu hem de keyifli. Burada bu hayvanların alınıp müşahede altında tedavisi yapıldıktan sonra sahiplendirilmesi gibi bir durum var. Bu da bizim burayı tercih etme sebeplerimizin başında geliyor. Biz de buradaki hayvanların tedavisine yardımcı olmak istedik” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 10:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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