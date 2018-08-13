Beyoğlu 2018 kurban kesim yeri ve Beyoğlu kurban satış çadırları

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlıklar İstanbul’da belirlenen pazarlara indi. Kurbanlık hayvanlar pazarlarda yerini alırken İstanbul'da satılacak kurbanlar için oluşturulan kurban hayvan satış yerleri araştırılır oldu. Peki 2018 yılında İstanbul kurban pazarları ve İstanbul hayvan satış yerleri nerede? Beyoğlu kurban satış yerleri nerede? Beyoğlu'nda kurban kesim kurban kesim yerleri ve kurban satışının gerçekleştirileceği alanlara dair tüm detaylar haberimizde.