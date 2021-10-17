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Kadın - Aile Beyninize güç katmak ister misiniz?
Kadın - Aile

Beyninize güç katmak ister misiniz?

Beynimiz öğrenmeyi, sevmeyi ve davranışları yöneten organımızdır.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 13:06:00 -
Beyninize güç katmak ister misiniz?

Beynimiz öğrenmeyi, sevmeyi ve davranışları yöneten organımızdır.  Gün boyu yaşadığımız olaylar, maruz kaldığımız radyasyon, elektromanyetik dalgalar, hava kirliliği, zararlı kimyasallar yanı sıra besinlerden gelen toksinlere maruz kalır. Bu zararlı maddelerin vücudumuza girdiğinde atılması gerekir. Aksi halde ciddi hastalıklara neden olurlar. Beyin sağlığımızı faydalı besinler tüketerek destekleyebiliriz.

Beyin sağlığımız için tüketebileceğimiz besinler;

-Yağlı balıklar, sağlığa faydalı doymamış yağlar olan omega-3 yağ asitlerinin iyi kaynaklarıdır

-Lahana, ıspanak, kara lahana ve brokoli gibi yeşil yapraklı sebzeler zengin besinlerdir ve beyin sağlığı açısından faydalıdır.

-Flavonoidlerden zengin çilek, ahududu, yaban mersini ve böğürtlen gibi meyveler tüketilmelidir

-Brokoli, K vitamini ve folat içeriyor, her ikisi de beyin hücrelerini korumaya ve sağlığını desteklemeye yardımcı olur

-Çay ve kahvenin hafıza üzerinde de olumlu etkileri bulunuyor

-Yumurta, ruh hali, hafıza, zeka için önemli rol oynar

-Çikolatada bulunan kakao ve kakao yağının da bilişsel gelişim ve hatırlamaya yardımcı olduğu biliniyor

-Zerdeçal, bilinen en iyi doğal depresyon giderici maddelerden biridir

-Beyin sağlığı ve performansını en fazla yükseltebilen yiyeceklerden biri de yaban mersinidir

-Beyin için çok önemli olan omega 3 yağı cevizde yüksek miktarda bulunur 

-Ceviz, fındık ve badem, sert kabuklu kuruyemişler hafızayı olumlu etkiliyor

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