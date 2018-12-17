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Beyninden 1,2 kilogram kist alındı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 12 yaşındaki Ali Abi, beyninden 1,2 kilogram ağırlığındaki kistin alınmasıyla sağlığına kavuştu- Op. Dr. Burak Olmaz:- "Beyninin dörtte ikisini kaplamış bir kistle karşılaştık. Ali'yi başka yere sevk etsek kurtulma şansı yoktu. Ameliyattan sonra her iki kolunu ve bacağını kullanmaya başladı, görmesi ve konuşması düzeldi, oyun oynamaya başladı"

17 Aralık 2018 Pazartesi 15:27
Beyninden 1,2 kilogram kist alındı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 12 yaşındaki Ali Abi'nin beyninde bulunan 1,2 kilogram ağırlığındaki kist başarıyla gerçekleştirilen cerrahi müdahale sonucu alındı.

Beytüşşebap'tan 6 ay önce sol kol ve bacağında güçsüzlük şikayeti ile Şırnak Devlet Hastanesine gelen Hadi ve Türkan Abi çiftinin 12 yaşındaki oğlu Ali Abi'nin beyninde, Beyin Cerrahı Bölümünde yapılan tetkiklerde kist bulunduğu tespit edildi.

Op. Dr. Burak Olmaz'ın gerçekleştirdiği başarılı operasyonla beyninin sol ön bölgesinde bulunan 1,2 kilogram ağırlığındaki kist alınan Abi, 6 ay süren tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Olmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanın kollarında ve bacaklarında güçsüzlük şikayetiyle kendilerine başvurduğunu belirterek, "Yaptığımız tetkiklerde beyninin dörtte ikisini kaplamış bir kistle karşılaştık." dedi.

Hastaya acil müdahale edilmesi gerektiğini ve cerrahi müdahalenin risklerini aile ile paylaştıklarını anlatan Olmaz, "Kisti yaptığımız cerrahi operasyonla aldık. Ameliyattan sonra 1,5-2 hafta müşahede sürecimiz oldu. Ondan sonra düzenli takiplerini yaptık. Ameliyattan sonra her iki kolunu ve bacağını kullanmaya başladı, görmesi ve konuşması düzeldi, oyun oynamaya başladı." diye konuştu.

Olmaz, hastanın gecikmiş bir vaka olduğunu, daha çok 3'üncü basamak hastanelerde yapılması gereken operasyonu aciliyeti sebebiyle hastanelerinde gerçekleştirdiklerini belirterek, Abi'nin sağlığına kavuştuğunu, arkadaşlarıyla gönlünce oyun oynayabildiğini kaydetti.

- "Çok şükür oğlum sağlığına kavuştu"

Baba Hadi Abi, Ali'nin sağlığına kavuşmasından dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Anne Türkan Abi de oğlunun hastalığından dolayı çok sıkıntı çektiğini anlatarak, rahatsızlığının ilerlemesi ile yemek yiyemediğini, ayakta bile duramaz hale geldiğini aktardı. Abi, "Çok şükür oğlum sağlığına kavuştu. Şimdi kendisi yemeğini yiyebiliyor, arkadaşlarıyla koşup, oynayabiliyor." dedi.

Ali Abi ise sağlığına kavuşmasına katkı sunan doktorlara ve sağlık personeline teşekkür etti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 15:27
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