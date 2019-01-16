Beynimizi kemiren virüs

Şefik Azizoğlu

Sizleri fazla üzmeden açıklayayım; siz onu çok iyi tanıyorsunuz, hem onunla yatıyor ve yanınızdan hiç ayırmıyorsunuz, peki neymiş bu tehlikeli virüs? Onun adı cep telefonu, niçin virüs deme hakkım vardır, şimdi bu soruya cevap vermek bir insanlık görevidir. Aziz okurlarım acaba hiç bu konuda muhasebe yaptınız mı? Elimizdeki tehlikeyi fark ettiniz mi? Bir evde dört kişilik bir nüfus var ve en küçüğünden büyüğüne kadar herkesin elinde cep telefonu var. Hiç çekinmeyin doğru dediğinizi duyar gibiyim, peki neden bu cep telefonu tehlike saçıyor, hane halkı arasında bir diyalog var mı hiç sanmıyorum. Peki ne var bunda diyeceksiniz o evde hiç huzur ve sevgi olur mu?

Bu hanede yemekten sonra herkes bir köşeye çekilip her biri kürek büyüklüğündeki telefonu ile meşgul oluyor, bu çaresi olmayan sorunu kim halledecek, herkesten önce evin reisi sorumlu olacak, tabi eğer sözünü dinletebilirse, canım öyle şey olur mu aile reisini dinlemek lazım değil mi? Telefon iyi kullanıldığı zaman cankurtaran bir cihaz kötü kullanıldığı vakit aileleri ve toplumu büyük sıkıntılara sokan baş belası olur, tabii bütün toplumu ilgilendirince konu değişiyor. Allah aşkına şöyle bir soru sorsak acaba çok mu haksızlık ederiz, evden çıkıp sokağa bir bakın bakalım sokakta cep telefonu egemenliği ve tahakkümünü göreceksiniz, herkesin elinde bir telefon yürürken, otururken otobüste, tramvayda, parkta, trafikte, karşıdan karşıya geçerken ne ile meşgul oluyor, hiç dikkatinizi çekmedi ise o anda muhakkak sizde telefonla meşgul oluyorsunuz, bu bela gibi sorun beni ve benim gibi duyarlı vatandaşları çok rahatsız ediyor, hattı zatında bu sorunu milli bir mesele olarak ele almak ülkemiz için elzemdir.