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Beymen'den yüzde 50’ye varan büyük indirim başladı

21 Haziran 2019 Cuma 15:09
Beymen'den yüzde 50’ye varan büyük indirim başladı

İSTANBUL (AA) - Beymen'in 2019 İlkbahar/ yaz sezonu ürünlerinde yüzde 50’e varan indirimi başladı.

Beymen'den yapılan açıklamaya göre, Beymen'in 2019 İlkbahar/ yaz sezonu ürünlerinde yüzde 50’e varan indirim veya paracık avantajı sunan büyük Beymen indirimi, Beymen'lerde ve "www.beymen.com" internet sitesinde başladı.

Beymen Collection ve Academia markalarının yanı sıra, Dolce Gabbana, Valentino, Bottega Veneta, Balenciaga, Celine, Etro, Corneliani, Canali, Isaia, Kiton, Jimmy Choo, Sergio Rossi, Alexander Wang’ın aralarında yer aldığı 900’ü aşkın moda markasının 2019 İlkbahar Yaz hazır giyim, ayakkabı, çanta ve aksesuar koleksiyonlarında geçerli olan indirim, modaseverlere yüzde 50’e varan indirim veya paracık avantajı sunuyor.


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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 15:09
  1. Beymen

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