0553 313 94 23

Beymen'den net yüzde 50 indirim

2018-2019 sonbahar kış sezonu koleksiyonlarında başlayan "Büyük Beymen İndirimi", net yüzde 50 indirim ve Paracık avantajı sunuyor

02 Ocak 2019 Çarşamba 15:13
Beymen'den net yüzde 50 indirim

İSTANBUL (AA) - Beymen’de 2018-2019 sonbahar kış sezonu koleksiyonlarında net yüzde 50 indirim ve Paracık avantajı sunan "Büyük Beymen İndirimi" başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünya modasının önde gelen markalarını modaseverlerle buluşturan Beymen, 2018-2019 sonbahar kış sezonu koleksiyonlarında başlayan "Büyük Beymen İndirimi" ile net yüzde 50 indirim ve Paracık avantajı sunuyor.

Beymen Collection ve Academia markaları yanı sıra, Celine, Dolce Gabbana, Balenciaga, Etro, Corneliani, Canali, Isaia, Jimmy Choo, Sergio Rossi, Alexander Wang, Proenza Schouler, Marni gibi dünyaca ünlü moda markalarının 2018-2019 kış hazır giyim, ayakkabı, çanta ve aksesuar koleksiyonlarında sezon boyu favori olan tasarımlara yüzde 50 indirim ve Paracık avantajı ile sahip olunabiliyor.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 15:13
  1. Beymen
  2. indirim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yalnızca 1 gün hayatta kalabildiler!
    1. Yalnızca 1 gün hayatta kalabildiler!
    2. ABD'nin kirli planı! Bölge o iki..
    3. Bursa Emniyet Müdürü'nden sarı yelek..
    4. İYİ Partili Başkanın HDP çıkışına..
    5. Erdoğan müjdeleri sıralamıştı! Yeni..
    6. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    7. Süper Lig'de flaş ayrılık! Resmen..
    8. TCMB döviz kurları
    9. GÜNCELLEME 1- Danimarka'da tren kazası
    10. FETÖ'nün Bursa'daki hücre evlerine..
    11. Kaçak avcılara 13 bin TL ceza!..
    12. Kasımpaşa'da ikinci yarı hazırlıkları..
    13. KTÜ'de rüzgar enerjisiyle elektrik..
    14. Poşete para vermemek için bakın ne yaptı
    15. Kocaeli'de otomobilden ateş açtılar: 1..
    16. "5. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa..
    17. SP liderinden Binali Yıldırım'a ilginç..
    18. Muğla'da kaçak elektronik sigara..
    19. Kaleseramik, 2019'un ilk ihracatını..
    20. Antalya'da yüksek kesimlerde kar yağışı
    Gençlik fotoğrafları şaşkına çevirdi! Görenler inanamadı
    Gençlik fotoğrafları şaşkına çevirdi! Görenler inanamadı
    İran endişeli! Türkiye ve Suudi Arabistan öne çıktı
    İran endişeli! Türkiye ve Suudi Arabistan öne çıktı
    Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklayan BBP'den flaş karar
    Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklayan BBP'den flaş karar
    Almanya'da skandal uygulama! Bir cinsiyeti daha tanıdılar
    Almanya'da skandal uygulama! Bir cinsiyeti daha tanıdılar
    İzmir AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi
    İzmir AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi

    Günün Karikatürü

    2 Ocak 2019
    Hazırlıklar bitti! Şimdi PKK düşünsün
    Hazırlıklar bitti! Şimdi PKK düşünsün
    Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün... Resmen başladılar! "Ortak deniz savaşının..."
    Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün... Resmen başladılar! "Ortak deniz savaşının..."