0553 313 94 23

Beymen Perakende ve Tekstil Yatırımları AŞ ile yeni dönem

BOYP ana ortakları arasında gerçekleşen hisse devir işlemleri sonrasında, Beymen ve AY Marka Mağazacılık, Beymen Perakende ve Tekstil Yatırımları AŞ çatısı altında yeniden düzenleniyor

28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:40
Beymen Perakende ve Tekstil Yatırımları AŞ ile yeni dönem

İSTANBUL (AA) - Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları AŞ (BOYP) ana ortakları arasında gerçekleşen hisse devir işlemleri sonrasında, Beymen ve AY Marka Mağazacılık, Beymen Perakende ve Tekstil Yatırımları AŞ çatısı altında yeniden yapılandırılıyor.

Beymen’den yapılan açıklamaya göre, Mayhoola for Investments LLC ile Boyner Holding AŞ arasındaki ortaklığın ve Hissedarlar Sözleşmesi’nin sona ermesinin ardından 26 Ağustos’ta yapılan BOYP Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda şirket ticaret unvanının Beymen Perakende ve Tekstil Yatırımları AŞ olarak değiştirilmesi kararı alındı.

Beymen ticari operasyonları, Beymen Perakende ve Tekstil Yatırımları AŞ unvanı altında devam ederken, Network, Que, Divarese markalarını bünyesinde barındıran AY Marka Mağazacılık AŞ de bu şirketin iştiraki olarak yoluna devam edecek.

27 Haziran’da kamuoyuna açıklandığı üzere Boyner Holding AŞ ve Mayhoola for Investments LLC, Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları AŞ (BOYP) şirket portföyünü paylaşarak sonlandırmıştı. Beymen Mağazacılık ve AY Marka Mağazacılık Mayhoola’ya geçerken Boyner Büyük Mağazacılık ve Altınyıldız Tekstil’in tamamı Boyner Holding AŞ’nin olmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:40
  1. Beymen
  2. BOYP

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Doruk’tan Şehir Hastanesi’ne ziyaret
    1. Doruk’tan Şehir Hastanesi’ne ziyaret
    2. Altın fiyatları
    3. "Anadolu'nun idolleri" İspanya'da..
    4. Bilecik'te arının soktuğu kişi..
    5. Tacizciye gece operasyonu
    6. Milli Savunma Bakanlığından "Büyük..
    7. Tüm cilt tipleri için sivilce giderici..
    8. Badmintonda iş birliği
    9. Uyuşturucuyu otomobilin hava..
    10. Silopi'de işten çıkarılan işçiler..
    11. Rusya’da inşaat çöktü: 2 ölü
    12. İçişleri Bakanlığınca, emniyet..
    13. (Özel) Torunlardan babaanneye ve..
    14. Vali Soytürk’den Afrin Şehidi Yunus..
    15. Ortahisar’da çöp konteynırları yer..
    16. İTSO’dan üyelerine özel protokol
    17. Boyner Büyük Mağazacılık AŞ..
    18. Koray ve Halil’den sonra Ferhat Canlı..
    19. Seyir halinde uyuşturucu kullanırken..
    20. Kayserispor-Galatasaray maçını..
    21. Boluspor, Erzurumspor maçına 3 puan..
    22. Fenerbahçe Kameni ile yollarını..
    23. Mideyi istila eden gizli ajan
    24. TROY logolu kart adedi 9 milyona ulaştı
    25. İdlib'deki gözlem noktasına saldırı..
    26. İstanbul Avrupa Yakası’nda 9 günlük..
    27. Kurum müdürlerinden gazi Uzman Çavuş..
    28. Trabzon’un coğrafi işaretli ürünleri..
    29. Muş Valisi İlker Gündüzöz 'Malazgirt..
    30. Yanan ormanları canlandırmak için öyle..
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog