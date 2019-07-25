0553 313 94 23

Beymen Nişantaşı, çocukları da dünya markalarıyla buluşturuyor

25 Temmuz 2019 Perşembe 16:53
Beymen Nişantaşı, çocukları da dünya markalarıyla buluşturuyor

İSTANBUL (AA) - Beymen Nişantaşı, yeni çocuk departmanı ile çocukları da dünya markalarıyla buluşturuyor.

Beymen'den yapılan açıklamaya göre, Beymen Nişantaşı, yeni açılan çocuk departmanı ile dünyaca ünlü markaların en yeni çocuk koleksiyonlarını aynı çatı altında modaseverlerle bir araya getiriyor.

Yeni açılan çocuk bölümü, Prada, Balenciaga, Dolce & Gabbana, Kenzo, Marc Jacobs, Moncler, Our Generation, Polo Ralph Lauren, Princess Baby, Skechers ve Toms’un aralarında yer aldığı ünlü markaların birbirinden canlı renk ve desenlerdeki tişörtten ayakkabıya, elbiseden eşofman takımlarına ve mayolara uzanan tasarımlarıyla 0-12 yaş grubu çocukların tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Beymen Nişantaşı Kids markaları şöyle:

"Adidas, Agatha Ruiz De La, Prada, Balenciaga, Billieblush, Carrement Beau, Dolce & Gabbana, Dou Dou, Fiji, Havaianas, Ikks, Kenzo, Marc Jacobs, Molo, Moncler, Nessi Byrd, Nike, Our Generation, Polo Ralph Lauren, Princess Baby, Skechers, Sunnylife, The White Brand, Toms, Wild & Gorgeous."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 16:53
  1. Beymen Nişantaşı
  2. çocuk

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Canpolat’a Polonya heyetinden ziyaret
    1. Canpolat’a Polonya heyetinden ziyaret
    2. 3 kişinin öldüğü kaza kamerada
    3. Şuhut Belediyesi su arıza ekipleri..
    4. Kıbrıs'ta sıcak gelişme! Türkler..
    5. Jandarma’dan kenevir operasyonu
    6. 3’üncü Tarım ve Orman Şurası..
    7. THY Azerbaycan uçuşlarına ilgi büyük
    8. Diyarbakır'da öldürülen terörist bakın..
    9. BB Erzurumspor Cenk Ahmet Alkılıç’ı..
    10. ’LÖSEV İyilikler Tırı’ İzmirli..
    11. Eskişehirspor'dan Necati Ateş'e şok!
    12. Sokak köpekleri koyunları telef etti!..
    13. Herkesi ilgilendiriyor!..
    14. Porto Riko Valisi Rossello 2..
    15. Yeditepe Üniversitesi’nden bir ilk..
    16. Gümüşhane’de tarım değerlendirme..
    17. Selin izlerinin silinmeye çalışıldığı..
    18. Kapalıçarşı'da altın
    19. Üreticilere süt sağma makinesi
    20. Başkan Yanmaz’dan Özlü’ye ve ekibine..
    21. Muradiye MYO’da ‘15 Temmuz’ konulu..
    22. Diyarbakır'daki terör operasyonu
    23. Bingöl’de dönercinin davetsiz misafiri..
    24. 1 ton 200 kiloluk ’Paşa’ isimli dana..
    25. Osmaneli üretim kapasitesini arttırıyor
    26. Boris Johnson'dan Avam Kamarasına ilk..
    27. Cübbeli Ahmet Hoca sert çıktı: Şimdi..
    28. BTK Akademi geleceğin yazılımcılarını..
    29. Şuhut’ta sıcak asfalt çalışmaları
    30. Diyarbakır’da yetenek taraması yapıldı
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!

    Günün Karikatürü

    25 Temmuz 2019
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı