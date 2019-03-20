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Beymen Collection'dan kadın 2019 ilkbahar/yaz koleksiyonu

Koleksiyon, tasarımlarıyla kadınlara çeşitli seçenekler sunuyor

20 Mart 2019 Çarşamba 13:03
Beymen Collection'dan kadın 2019 ilkbahar/yaz koleksiyonu

İSTANBUL (AA) - Beymen Collection, kadın 2019 ilkbahar/yaz koleksiyonu ile dikkati çekiyor.

Beymen'den yapılan açıklamaya göre, Beymen Collection kadın 2019 ilkbahar/yaz koleksiyonu, tasarımlarıyla kadınlara çeşitli seçenekler sunuyor. Koleksiyon, rahat parçalardan oluşuyor.

Afrika'nın göz alıcı gün batımlarını yansıtan soft toprak renkleri, leopar ve çiçek desenleri, siyah ve turuncu tonlarla sezona dinamizm katıyor. Takım elbiseler, ipek bluzlar ile kombinlenebiliyor.

Canlı renkler, kırmızı, sarı ve saks birliktelikleri ise görkemli modellerle hayat buluyor. Koleksiyon, dökümlü ürünleriyle iddialı bir gardırop oluşturma imkanı sunuyor. Yaza özel sunulan Beymen Collection mayo modelleri de dikkati çekiyor.

Beymen Collection kadın 2019 ilkbahar/yaz koleksiyonu, Beymen mağazalarında ve www.beymen.com adresinde alıcılarını bekliyor.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 13:03
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