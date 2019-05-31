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BEYMEN Club'dan babalara özel hediye

31 Mayıs 2019 Cuma 15:31
BEYMEN Club'dan babalara özel hediye

İSTANBUL (AA) - BEYMEN Club Erkek 2019 İlkbahar Yaz Koleksiyonu, tasarımları ile Babalar Günü için sayısız hediye seçenekleri sunuyor.

BEYMEN Club açıklamasına göre, BEYMEN Club Artistik Direktörü Murat Türkili ve tasarım ekibinin imzasını taşıyan koleksiyonda her yaş grubu ve her stil için farklı hediye alternatifleri yer alıyor. BEYMEN Club Erkek 2019 İlkbahar Yaz Koleksiyonu, tasarımları ile Babalar Günü için sayısız hediye seçenekleri sunuyor.

Farklı yaka ve model alternatifleri ile BEYMEN Club’ın en sevilen tasarımları arasında yer alan gömlekler, her yıl olduğu gibi bu Babalar Günü’nde de hediye alışverişlerinin favorisi olmaya aday.

Farklı dokular ve teknolojik yeniliklerle zenginleşen BEYMEN Club Erkek 2019 İlkbahar Yaz Koleksiyonu’ndaki baskılı tişörtler, denizden ilham alan kabartma desenli renkli sweatshirtler, toprak tonların ön planda olduğu safari stilinden ilham alan tasarımlar, zengin renk seçeneklerine sahip spor ceketler babalar için alınabilecek hediyeler arasında yer alıyor.


-Casual Chic Babalar İçin


Rahat ve konforlu giyinmeyi seven babalar için, BEYMEN Club Erkek 2019 İlkbahar Yaz Koleksiyonu’nda geniş yer tutan renkli keten gömlekler, el nakışlarından üç boyutlu işlemelere, teknolojik baskılardan bant efektlerine farklı detaylarla zenginleşen polo tişörtler farklı renk ve tasarımlardaki şort ve bermudalar ile kombinlenerek babaların stili tamamlanabilir. Ayrıca koleksiyondaki kumaş trençkotlar ve çift taraflı giyilebilen montlar da babanızın genç görünümünü tamamlayacak diğer hediye alternatifleri arasında bulunuyor.

BEYMEN Club Erkek 2019 İlkbahar Yaz Koleksiyonu’ndaki süet loaferlardan sneakerlara, deri kartvizitlik ve cüzdanlardan kemerlere, farklı renk ve desenlerdeki ipek kravatlara ve deri bilekliklere pek çok hediye seçeneği BEYMEN Club ve www.beymenclub.com adresinde müşterileri bekliyor.


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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 15:31
  1. Beymen Club

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