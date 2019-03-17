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Beylikdüzü’ne yeni mağaza

Türkiye’nin teknoloji perakendecisi Teknosa, İstanbul’daki yeni mağazasını Beylikdüzü Migros AVM’de açtı.

17 Mart 2019 Pazar 14:09
Beylikdüzü’ne yeni mağaza

Türkiye’nin teknoloji perakendecisi Teknosa, İstanbul’daki yeni mağazasını Beylikdüzü Migros AVM’de açtı. Teknosa’nın yeni mağazası, Telekom’dan küçük ev aletlerine, TV’lerden bilgisayar ve aksesuarlara kadar son teknoloji birçok ürünü tüketicilerle buluşturacak.


Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, toplam 396 metrekarelik alana kurulu yeni mağazasını açılışa özel etkinlikler ve kampanyalarla Beylikdüzü Migros AVM’de açtı. Teknosa mağazasında; telefon, tablet gibi mobil cihazların yanı sıra bilgisayar, küçük ev aletleri ve aksesuarlardan oluşan ürün gamı, açılışa özel avantajlı fiyatlarla teknoloji severlerin beğenisine sunuluyor.


17-20 Mart tarihleri arasında Beylikdüzü Migros Teknosa mağazasında geçerli olacak açılış kampanyası kapsamında, seçili notebook ve tabletlerde yüzde 30’a varan, telefon modellerinde ise yüzde 20 oranında indirimler olacak. Belirli mikrodalga fırın, çay makinesi gibi küçük ev aletlerine ve elektrikli süpürgelere de 200 TL’ye varan indirimlerle sahip olunabilecek.


Açılışla birlikte İstanbul’daki mağaza sayısı 41’e, Türkiye’deki mağaza sayısı 203’e ulaşan Teknosa, çoklu kanalda kesintisiz hizmet anlayışı doğrultusunda hem mağazaları hem de online platformlarıyla teknolojiyi erişilebilir kılmaya devam edecek.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 14:09
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