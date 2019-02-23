Beylikdüzü’ne lapa lapa kar yağdı İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini giderek arttırdı.

İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini giderek arttırdı. Akşam saatlerinde Beylikdüzü’ne yağan lapa lapa kar ilçeyi beyaza bürüdü.



İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor. Saatlerdedir devam eden kar yağışının ardından kent beyaz örtüyle kaplandı. Beylikdüzü’ne yağan lapa lapa kar ilçeyi beyaza bürüdü.

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