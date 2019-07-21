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Beylikdüzü’ndeki vahşette cenazeler Adli Tıp Kurumundan alındı

Beylikdüzü’nde boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından öldürülen kadın ve babasının cenazeleri Adli Tıp Kurumundan alınarak, defnedilmek üzere Çanakkele’ye götürüldü.

21 Temmuz 2019 Pazar 13:36
Beylikdüzü’ndeki vahşette cenazeler Adli Tıp Kurumundan alındı

Beylikdüzü’nde boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından öldürülen kadın ve babasının cenazeleri Adli Tıp Kurumundan alınarak, defnedilmek üzere Çanakkele’ye götürüldü.


Beylikdüzü’nde dün meydana gelen olayda Ali Ekber Ergül, son kez konuşmak için bir araya geldiği boşanma aşamasındaki eşi Özlem Ergül ve kayınpederi Adıgüzel Altun’u silahla vurup ardından intihar etmişti. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan babası da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından Özlem Ergül ve babası Adıgüzel Altun’un cenazeleri yakınları tarafından alındı. Ali Ekber Ergül’ün cenazesinin de yapılan incelemelerin ardından Sivas’ta defnedileceği öğrenilirken, Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen yakınlarının bir hayli üzgün oldukları görüldü.


Beklenmedik bir olayla karşılaştıklarını söyleyen Adıgüzel Altun’un yakını İlhan Özçelik, “Maalesef çok hazin bir olay sonunda kaybettik. Hepimizin üzüntüsü sonsuz. Elden bir şey gelmiyor. Ailesine sabırlar diliyorum. Gidenlere de rahmet diliyorum. Beklemediğimiz bir olay. Şok içerisindeyiz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Büyük bir ihtimalle bugün Kepez’e götüreceğiz. Yarın da nasip olursa toprağa verip görevimizi yapacağız ve döneceğiz. Çok üzgünüz, söylenecek bir şey yok“ ifadelerini kullandı.


Baba kızın cenazeleri defnedilmek üzere Çanakkale Kepez’e götürüldü.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 13:36
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