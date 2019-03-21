Beylikdüzü'ndeki teknenin alabora olması davası

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde alabora olan teknedeki 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin davada açıklanan esas hakkındaki mütalaada, tekne sahibi olduğu belirtilen sanığın ''taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına mahkum edilmesi talep edildi.

Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Yılmaz Badur ile avukatı katıldı. Duruşmada, hayatını kaybedenlerin aileleri de hazır bulundu.

Cumhuriyet Savcısı Bülent Kalemci tarafından açıklanan esas hakkındaki mütalaada, 29 Aralık 2016'da Ambarlı Limanı açıklarında saat 05.30 sıralarında bir teknenin suya gömülmesi üzerine teknede bulunan İlyas Bostancı ve Hüseyin Karaman'ın öldüğü, sanık Yılmaz Badur'un ise kurtulduğu belirtilerek, Karaman ve Bostancı'nın sanığın yanında çalıştıkları, olay günü de birlikte avlanmak için tekne ile açıldıkları ve gerekli tedbirler alınmadığı için kazanın meydana geldiği anlatıldı.



Mütalaada, bilirkişi raporunda teknenin sahibinin sanık olarak kabul edilmesi halinde sanığın asli kusurlu, ölenlerin ise tali kusurlu olduklarının aktarıldığı kaydedilerek, sanığın kayıtsız tekne çalıştırdığı, ölenlere iş verdiği belirtildi. Mütalaada, sanığın "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.



Tarafların avukatları, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi.

Duruşma, avukatlara beyanlarının hazırlaması için süre vererek, ertelendi.



Dava bitiminde gazetecilere konuşan ölen Hüseyin Karaman'ın kardeşi Ziynet İmir, ağabeyini kaybedeli 2 yıl 3 ay olduğunu ve ağabeyinin ölümüne sebebiyet veren kişinin hala elini kolunu sallayarak gezdiğini, olay günü denizde başka tekne olmadığını, havanın çok kötü olduğunu söyledi.



İmir, olay günü İDO'nun bile seferlerini iptal ettiğini dile getirerek, "Öyle bir havada, öyle küçücük bir tekneyle açılmak bile bile ölüme gitmek demek. Ağabeyim bu adam için midye çıkarıyordu. O gün de o soğukta kendisi dalgıç kıyafeti giymiş ağabeyim ve İlyas Bostancı giymemiş. Hiçbir önlem almadan ağabeyim ve arkadaşını o havada denize çıkarıp ölümlerine sebep olan sanığın tutuklanmasını ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum." dedi.



- İddianameden



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Beylikdüzü'nde 29 Aralık 2016'de Ambarlı Limanı açıklarında saat 05.30 sıralarında suya gömülen teknedeki İlyas Bostancı ve Hüseyin Karaman'ın yaşamını yitirdiği anlatılıyor.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarının, Bostancı ve Karaman'ın sanık Yılmaz Badur'un yanında çalıştıklarını, olay günü de yine Badur'la birlikte avlanmak amacıyla açılırken kazanın yaşandığını söyledikleri aktarılan iddianamede, bu kişilerin, kazanın gerekli tedbirlerin alınmaması nedeniyle kazanın meydana geldiği yönündeki ifadelerine yer veriliyor.



İddianamede, bilirkişi raporunda, iş kazasının oluşumunda kasıt unsuru bulunmadığı ancak kazanın özen ve dikkat yükümlülüğüne aykırı davranma sebebiyle meydana geldiğine yer verildiği vurgulanarak, raporda işveren Yılmaz Badur'un olayın meydana gelmesinde "asli kusurlu" olduğu, ölen Hüseyin Karaman ve İlyas Bostancı’nın ise "tali kusurlu" olarak belirtildiği kaydediliyor.

İddianamede, sanık Yılmaz Badur hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

