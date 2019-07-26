Beylikdüzü'ndeki kavga

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde 2 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yakuplu Mahallesi'nde meydana gelen kavgaya ilişkin çalışma başlatıldı.

İki grup arasındaki husumetten kaynaklanan kavganın ardından çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri incelendi.

Kavganın Ahmet K. (24), İhsan K. (64), Ercan K. (37) ve Ednan K. (40) ile Semih O. (20), Salih O. (22) ve Ozan Ş. (21) arasında yaşandığı, Ozan Ş'nin Ercan K. ve Ednan K'yi kesici aletle yaraladığı tespit edildi.

Şüphelilerden Ozan Ş. ve Semih O. aynı gün gittikleri hastanede yakalandı. Salih O. ise olayda kullandığı değerlendirilen pompalı silah ile teslim oldu.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.