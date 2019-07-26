0553 313 94 23

Beylikdüzü'ndeki kavga

İki kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kavgayla ilgili 3 şüpheli yakalandı- Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı

26 Temmuz 2019 Cuma 20:09
Beylikdüzü'ndeki kavga

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde 2 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yakuplu Mahallesi'nde meydana gelen kavgaya ilişkin çalışma başlatıldı.

İki grup arasındaki husumetten kaynaklanan kavganın ardından çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri incelendi.

Kavganın Ahmet K. (24), İhsan K. (64), Ercan K. (37) ve Ednan K. (40) ile Semih O. (20), Salih O. (22) ve Ozan Ş. (21) arasında yaşandığı, Ozan Ş'nin Ercan K. ve Ednan K'yi kesici aletle yaraladığı tespit edildi.

Şüphelilerden Ozan Ş. ve Semih O. aynı gün gittikleri hastanede yakalandı. Salih O. ise olayda kullandığı değerlendirilen pompalı silah ile teslim oldu.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 20:09
  1. Beylikdüzü
  2. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
  3. kavga

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Seyir halindeki araçtan kendini attı
    1. Seyir halindeki araçtan kendini attı
    2. Endonezya'da yanardağ patladı!
    3. Futbol: Hazırlık maçı
    4. Aşiretin hanımağasına düğün gibi..
    5. TİGEM 69. Geleneksel Hasat Bayramı
    6. Denizli’de trafik kazası: 5 yaralı
    7. Rektörlerden adaylara mesaj var
    8. Mersin'de trafik kazası: 7 yaralı
    9. Balıkesir'de 77 düzensiz göçmen..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan: ”Benim..
    11. Dardeci Sisi'ye terör devleti..
    12. İtfaiyenin anında müdahalesi faciayı..
    13. Fas’ta heyelan: 15 ölü
    14. Sakarya Üniversitesi’ne yaşayan kampüs..
    15. Alaşehir’de 363 kök Hint keneviri ele..
    16. TİGEM 69. Geleneksel Hasat Bayramı
    17. Bakan Soylu’dan Arnavut Çevik Kuvvet..
    18. ‘Davranış Bilimleri’ deyince ilk adres..
    19. BM Genel Kurulu Başkanı Rusya'yı..
    20. Erdoğan S400'ün aktif olacağı tarihi..
    21. Nijerya’da kaçırılan 4 Türk kurtarıldı
    22. İtalya Başbakanı'ndan "Libya'da askeri..
    23. GÜNCELLEME - İstanbul merkezli lüks..
    24. UEFA'nın "sezonun golü" adayları belli..
    25. Pazaryeri’nde açılacak balata..
    26. Kolombiya'da 3,5 yılda 289 insan..
    27. Ordu'daki kazada ölen 3 kişi toprağa..
    28. Vakıfbank Genel Müdürü Üstünsalih:..
    29. Fransa Bisiklet Turu
    30. Beylikdüzü'ndeki kavga
    Binali Yıldırım ve Bülent Arınç'a yeni görev!
    Binali Yıldırım ve Bülent Arınç'a yeni görev!
    Şüpheli Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! "Beni kimse uyarmadı"
    Şüpheli Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! "Beni kimse uyarmadı"
    Cumhurbaşkanı Sibsi öldü!
    Cumhurbaşkanı Sibsi öldü!
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı

    Günün Karikatürü

    26 Temmuz 2019
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Merkez Bankası faizi indirdi!