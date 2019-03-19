0553 313 94 23

Beylikdüzü’ndeki çocuklar başkanını seçti

Türkiye’deki yerel seçim atmosferine Beylikdüzü’ndeki çocuklar da katıldı.

19 Mart 2019 Salı 15:57
Beylikdüzü’ndeki çocuklar başkanını seçti

Türkiye’deki yerel seçim atmosferine Beylikdüzü’ndeki çocuklar da katıldı. Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Meclisi’nin yönetim kadrosu Belediye Meclis salonunda yapılan oylama ile belirlendi. Yaşadıkları ilçede çok mutlu olduklarını belirten çocuklar, “Kendimizi özgürce anlatabilmemiz adına bize bu imkanı verdiği için Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.


Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Meclisi’nin yönetim kadrosu Belediye Meclis salonunda yapılan oylama ile belirlendi. Yaşları 9 ile 14 arasında değişen çocukların katılımıyla gerçekleşen oylamada eşit oy alan 2 başkan ve 2 başkan yardımcısı belirlendi. Başkanlar; Suzan Rüya Balcık ve İlker Murat Kara, Başkan Yardımcıları; Alara Deniz Doğru ve Öykü Atay oylama sonrasında arkadaşlarına teşekkür ederek, Beylikdüzü’nde yaşayan tüm çocukların sesi olacaklarını belirtti. Gizli oy ve açık sayım ile yapılan oylamada seçilen çocuklar bir yıl boyunca Çocuk Meclisi’ni yönetecekler ve çalışmalara yön verecekler.



Beylikdüzü’ndeki Çocukların Sesi Oldular


Beylikdüzü’nde yaşayan çocukların sesi olmak amacıyla oluşturulan 75 üyesi ve 6 çalışma komisyonu bulunan Çocuk Meclisi; Beylikdüzü’nde yaşayan çocukların kent yönetiminde aktif katılması, çocuk dostu bir kentin oluşturulması ve Beylikdüzü kent yönetiminde çocuk temsiliyetinin arttırılmasını amaçlıyor.



Beylikdüzü Nüfusunun Yüzde 29’unu Çocuklar Oluşturuyor


TÜİK 2017 yılı verilerine göre Beylikdüzü nüfusunun yüzde 29’unu çocukların oluşturduğunu belirten Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Muazzez Akbaba; “Bir kentte çocukların yaşamını doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen kararların alınma süreçlerinde çocukların söz hakkı olması büyük bir öneme sahip. Bu fikirden hareketle Beylikdüzü Belediyesinin sunmuş olduğu hizmetlerin çocuk gözünden değerlendirilmesi ve kentte çocuklar için yapılacak hizmetlerin çocuk bakış açısı ile değerlendirilmesi oldukça kıymetli” şeklinde konuştu.


Beylikdüzü’nde ikamet eden 9-14 yaşları arasındaki çocuklar; 2 adet fotoğraf ve kimlik fotokopisi ile Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Çocuk Masasına başvurarak Çocuk Meclisi’ne kayıt oluşturabilir.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 15:57
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çanakkale Zaferi’nin Türk edebiyatındaki yeri anlatıldı
    1. Çanakkale Zaferi’nin Türk..
    2. Erdoğan: "Türkiye, dünyanın bir..
    3. İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya: "2,5..
    4. Erdoğan: "Bu millet eğer birbirine..
    5. Gana'da kaybolan Filistinli için..
    6. TÜSİAD ve ÇİTAM "Çin Yeni Yıl" yemeği..
    7. Kurtulmuş; "Türkiye ne zaman yükselse..
    8. Rusya'dan ABD'ye gözdağı: Yüzde 74..
    9. "Doğu'ya Güneydoğu'ya hiçbir hükümet..
    10. "Sağlıkta birçok gelişmiş ülkeden çok..
    11. Mahalle maçları geri dönüyor
    12. Erdoğan: "CHP'ye gönül veren..
    13. Ertuğrul Bey'i derinden etkileyen olay
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize 'Boğaz'ın..
    15. 5 gündür savunma yapan Ergenekon..
    16. AK Parti’li vekil annesinin cenaze..
    17. İstanbul Üniversitesi öğretim..
    18. İzmir'de dolandırıcılık iddiası
    19. AK Parti'nin Kocaeli mitingi
    20. Vali Günaydın “Muhtarlarımız..
    21. Kahramanmaraş'ta "Milli İdare Meydanı"..
    22. "Hamas İsrail'in kışkırtmaları..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye..
    24. Türk sinemasının unutulmaz müzikleri..
    25. Hüseyin Avni Sipahi 18 Mart zaferini..
    26. Hırsızlık zanlıları tutuklandı
    27. Kayseri'de elektrik akımına kapılan..
    28. "Cumhur İttifakı, büyük Türkiye..
    29. UniworldCup 2019’un fikstür çekimi..
    30. "Yılbaşından bu yana 61 sadece ikna..
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı