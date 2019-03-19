Beylikdüzü’ndeki çocuklar başkanını seçti

Türkiye’deki yerel seçim atmosferine Beylikdüzü’ndeki çocuklar da katıldı. Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Meclisi’nin yönetim kadrosu Belediye Meclis salonunda yapılan oylama ile belirlendi. Yaşadıkları ilçede çok mutlu olduklarını belirten çocuklar, “Kendimizi özgürce anlatabilmemiz adına bize bu imkanı verdiği için Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Meclisi’nin yönetim kadrosu Belediye Meclis salonunda yapılan oylama ile belirlendi. Yaşları 9 ile 14 arasında değişen çocukların katılımıyla gerçekleşen oylamada eşit oy alan 2 başkan ve 2 başkan yardımcısı belirlendi. Başkanlar; Suzan Rüya Balcık ve İlker Murat Kara, Başkan Yardımcıları; Alara Deniz Doğru ve Öykü Atay oylama sonrasında arkadaşlarına teşekkür ederek, Beylikdüzü’nde yaşayan tüm çocukların sesi olacaklarını belirtti. Gizli oy ve açık sayım ile yapılan oylamada seçilen çocuklar bir yıl boyunca Çocuk Meclisi’ni yönetecekler ve çalışmalara yön verecekler.

Beylikdüzü’ndeki Çocukların Sesi Oldular

Beylikdüzü’nde yaşayan çocukların sesi olmak amacıyla oluşturulan 75 üyesi ve 6 çalışma komisyonu bulunan Çocuk Meclisi; Beylikdüzü’nde yaşayan çocukların kent yönetiminde aktif katılması, çocuk dostu bir kentin oluşturulması ve Beylikdüzü kent yönetiminde çocuk temsiliyetinin arttırılmasını amaçlıyor.

Beylikdüzü Nüfusunun Yüzde 29’unu Çocuklar Oluşturuyor

TÜİK 2017 yılı verilerine göre Beylikdüzü nüfusunun yüzde 29’unu çocukların oluşturduğunu belirten Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Muazzez Akbaba; “Bir kentte çocukların yaşamını doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen kararların alınma süreçlerinde çocukların söz hakkı olması büyük bir öneme sahip. Bu fikirden hareketle Beylikdüzü Belediyesinin sunmuş olduğu hizmetlerin çocuk gözünden değerlendirilmesi ve kentte çocuklar için yapılacak hizmetlerin çocuk bakış açısı ile değerlendirilmesi oldukça kıymetli” şeklinde konuştu.

Beylikdüzü’nde ikamet eden 9-14 yaşları arasındaki çocuklar; 2 adet fotoğraf ve kimlik fotokopisi ile Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Çocuk Masasına başvurarak Çocuk Meclisi’ne kayıt oluşturabilir.