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Beylikdüzü’nde yazın haşere sorunu olmayacak

Beylikdüzü halkının yaz aylarını konforlu geçirmesi amacıyla İBB ile koordineli olarak hummalı bir çalışma başlatan Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde hem larva hem de ULV ilaçlamasını programlı bir şekilde devam ettiriyor.

12 Haziran 2019 Çarşamba 12:04
Beylikdüzü’nde yazın haşere sorunu olmayacak

Beylikdüzü halkının yaz aylarını konforlu geçirmesi amacıyla İBB ile koordineli olarak hummalı bir çalışma başlatan Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde hem larva hem de ULV ilaçlamasını programlı bir şekilde devam ettiriyor.


Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, ilçe halkının yaz aylarını rahat geçirmesi amacıyla hummalı bir çalışma başlattı. Kışın kışla mücadele kapsamında rögarlar, ilkbaharda tüm ilçe genelinde 2 bin noktadan fazla tespit edilen uçkun üreme noktası, yaz aylarında ise tüm ilçe genelinde hem larva hem de ULV ilaçlaması programlı bir şekilde devam ediyor. Uçkunla mücadele çalışmalarını İstanbul Büyükşehir Belediyesi İlaçlama Birimi ile koordineli olarak sürdüren Veteriner İşleri Müdürlüğü; Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı boyunca 10 mahalle genelinde 19.30 ile 24.00 saatleri arasında hava şartları uygun olduğu sürece hizmet veriyor.



“Çalışmalar İBB ile koordineli şekilde devam ediyor”


Beylikdüzü Belediyesi ekiplerinin iki araç ile haftada 6 gün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ise yine iki araçla haftada 5 gün çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tunçel; “İlçemiz sınırları içerisinde yaşayan komşularımızın konforlu bir yaz geçirmeleri ve halk sağlığı çalışmaları kapsamında haşere ile mücadele çalışmaları belediyemiz Veteriner İşleri Müdürlüğü İlaçlama Şefliği ekiplerince, kış aylarından itibaren hummalı bir çalışma yapılmaktadır” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 12:04
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