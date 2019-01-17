Beylikdüzü'nde yangın Bir binanın 5. katında çıkan yangın hasara neden oldu

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'ndeki bir binanın 5. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Adnan Kahveci Mahallesi Çamlıtepe Caddesi'ndeki 11 katlı bir binanın 5. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Beylikdüzü ve Beykent itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan yangın kısa sürede söndürülürken, binada oturanlar da tedbir amacıyla tahliye edildi.

Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



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