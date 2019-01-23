Beylikdüzü'nde vinç devrildi Vinç devrilmesi nedeniyle Avcılar istikametinde trafik yoğunluğu oluştu

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde vinç devrilmesi nedeniyle Avcılar istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Alınan bilgiye göre, D 100 Karayolu Güzelyurt Mevkisi Avcılar yönünde ilerleyen 35 AU 4156 plakalı vinç, kontrolden çıkıp yan yatarak devrildi. Devrilmenin etkisiyle yan yoldaki 33 AKU 90 plakalı bir araç da hafif zarar gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Herhangi can kaybı ve yaralananın olmadığı kaza sonrası Avcılar istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, vincin kaldırılmasının ardından normale döndü.









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