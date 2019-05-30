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Beylikdüzü’nde trafik kazalarına dev heykelle dikkat çekildi

Beylikdüzü Belediyesi, kör nokta nedeniyle meydana gelen trafik kazalarına dikkat çekmek için hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesine ev sahipliği yaptı.

30 Mayıs 2019 Perşembe 17:17
Beylikdüzü’nde trafik kazalarına dev heykelle dikkat çekildi

Beylikdüzü Belediyesi, kör nokta nedeniyle meydana gelen trafik kazalarına dikkat çekmek için hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesine ev sahipliği yaptı. Farkındalık oluşturmak adına kaza geçirmiş trafik levhalarından oluşan heykelin açılışı, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapıldı.


Beylikdüzü Belediyesi, Evolog Lojistik’in "Hayatı Görünür Kıl" sosyal sorumluluk projesi kapsamında, heykel sanatçısı Ayla Turan’ın hayata geçirdiği 3,5 metre boyundaki kaza geçirmiş trafik levhalarından oluşan heykelin açılışına ev sahipliği yaptı. Kör nokta nedeni ile meydana gelen trafik kazalarında farkındalık oluşturmayı amaçlayan proje kapsamında hayata geçirilen eser Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde ziyaretçilerini bekliyor.



“Farkındalığa katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz”


Beylikdüzü Belediyesi 2’nci Başkan Vekili Müslüm Akülker, açılışta yaptığı konuşmada, “Trafik kazaları nedeniyle her yıl ne yazık ki binlerce insanımız yaşamını yitiriyor. TÜİK verilerine göre ülkemizde her yıl 1 milyonun üzerinde trafik kazası meydana geliyor. Ve bu kazalarda ciddi sayıda yaralanmalar, hayatını kaybedenler oluyor. Kör nokta nedeniyle meydana gelen trafik kazalarına dikkat çekmek için hayata geçirilen bu sosyal sorumluluk projesini ben çok anlamlı buluyorum. Bu projeyi hayata geçiren Evolog Lojistik’e, kıymetli heykel sanatçımız Ayla Turan’a ve katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



“Hayatı Görünür Kıl projesiyle bilinçlenmeyi amaçladık”


Evolog Lojistik Finans Müdürü Narod Döşemeciyan ise, “Ağır vasıtaların kör noktalarından kaynaklı kazalara dikkat çekmek adına 2 yıldır ‘Hayatı Görünür Kıl’ isimli sosyal sorumluluk projesini yürütüyoruz. Bu sene de bir ilk olarak değerli heykel sanatçımız Ayla Turan vasıtasıyla bu heykeli halkımızla buluşturarak herkesin bu konuda bilinçlenmesini amaçladık” diyerek Beylikdüzü Belediyesi’ne desteklerinden ötürü teşekkürlerini iletti.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 17:17
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