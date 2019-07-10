0553 313 94 23

Beylikdüzü’nde silahlı, keserli, trafik kazası kavgası

Beylikdüzü’nde, sokakta birbirine çarparak kaza yapan 2 aracın sürücüsü daha sonra keserli sopalı birbirlerine girdi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:57
Beylikdüzü’nde silahlı, keserli, trafik kazası kavgası

Beylikdüzü’nde, sokakta birbirine çarparak kaza yapan 2 aracın sürücüsü daha sonra keserli sopalı birbirlerine girdi. Yaşanan olayı araya giren polis ekipleri ayırırken 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.


Olay, sabah saatlerinde Yakuplu Mahallesi 124’üncü sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı. Kaza sonrası iki aracın sürücüsü ve araçtakiler inerek tartışmaya başladı. Çıkan tartışma sonrasında taraflar ellerine aldıkları taş, sopa ve keserle birbirlerine saldırdı. Olayı gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, tarafları ayırdı. Kavga’da 5 kişi ağır yaralandı. Yaralananlar çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.


Kaza anı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasında


Yaşanan kaza anı ve sonrası da çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaza anı ve sonrasında tarafların yaşadığı arbede yer alıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İlk kez ortaya çıktı! İşte şanlı direnişin görüntüleri
    1. İlk kez ortaya çıktı! İşte şanlı..
    2. BM raportörü Callamard: “Kaşıkçı için..
    3. ANALİZ - İngiltere'de korkulan..
    4. Dışişleri Sözcüsü Aksoy: "ABD’yi..
    5. E.Y. Malatyaspor, Teenage Hadebe ve..
    6. Kök hücre tedavisi ortopedik..
    7. ABD’den Hürmüz ve Bab’ül Mendep..
    8. Türkiye'den ABD'ye S-400 yanıtı
    9. Seyfe Gölü’nde kuş çeşitliliği..
    10. Eljif Elmas: "Transferle ilgili bilgim..
    11. Mardin’de çiftçinin imdadına TOMA..
    12. Haşdi Şabi örgütü mensubu sınırdan..
    13. Mehmet Şimşek'in bomba yeni parti..
    14. 191 Kadın katıldı
    15. Mersin’de OSB firmalarına istihdam..
    16. Rize'de tarihi kemer köprü..
    17. Müteahhit sözleşmesi hak sahibince..
    18. Myanmar'da teknesinin yakıtı biten..
    19. AYTO’nun ‘Gündem Ekonomi’ toplantıları..
    20. Sokakta yoğurt kovasıyla müzik..
    21. Yenilikçi iş fikirleri ASSİM’de..
    22. Beytüşşebap doğası göz kamaştırıyor
    23. Nilüfer’de yaz tatili dolu dolu geçiyor
    24. Türkiye'ye karşı harekete geçtiler
    25. "Kulüp Lisans Talimatı, Türk..
    26. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami..
    27. Beylikdüzü’nde ortalık karıştı!..
    28. Atatürk Üniversitesi ders bilgi..
    29. Eljif Elmas, İstanbul'a geldi
    30. "Kanser artık kontrol altına..
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"