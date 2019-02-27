Beylikdüzü’nde Sabiha Gökçen Parkı hizmete açıldı

Beylikdüzü Belediyesi, 21 Şubat-17 Mart tarihleri arasında ilçenin dört bir yanında hizmete açacağı 25 eserden beşincisi olan Sabiha Gökçen Parkı’nı hizmete açtı. Beylikdüzü Belediyesi 1’inci Başkan Vekili Ömer Şatır, açılışta yaptığı konuşmada, “Beylikdüzü’nün daha yeşil, daha güzel bir çevreye sahip olması için çalışmaya devam edeceğiz. Sabiha Gökçen Parkı, ilçemize hayırlı olsun” dedi.

Beylikdüzü’ndeki yeşil alan sayısını arttırmaya ve nitelikli, güzel parkları vatandaşlarla buluşturmaya devam eden Beylikdüzü Belediyesi, Gürpınar Mahallesi’ne kazandırılan Sabiha Gökçen Parkı’nı düzenlenen törenle hizmete açtı. Açılış törenine; Beylikdüzü Belediyesi 1’inci Başkan Vekili Ömer Şatır, Beylikdüzü Belediyesi Meclis Üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Şatır: “Vatandaşlarımız Parkımızda Keyifli Vakit Geçirecek”

Beylikdüzü Belediyesi 1’inci Başkan Vekili Ömer Şatır, mahalle sakinleri ve çocukların büyük ilgi gösterdiği açılış töreninde yaptığı konuşmada “Hizmete açtığımız parkımızda, çocuklarımız güven içinde koşup oynayacak, vatandaşlarımız huzurla oturup dinlenecek ve keyifli vakit geçirecekler” diye konuştu.

Gürpınar Mahallesi Lazer Sokak ve Kartal Sokak kesişiminde bulunan ve 1.747 m alana sahip olan Sabiha Gökçen Parkı, çocuk oyun grubu ve dinlenme alanları ile vatandaşlara hizmet verecek.