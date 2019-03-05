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Beylikdüzü’nde Emekliler Lokali açıldı

Beylikdüzü Belediyesi tarafından Adnan Kahveci Mahallesi’ne kazandırılan Emekliler Lokali düzenlenen törenle hizmete açıldı.

05 Mart 2019 Salı 17:44
Beylikdüzü’nde Emekliler Lokali açıldı

Beylikdüzü Belediyesi tarafından Adnan Kahveci Mahallesi’ne kazandırılan Emekliler Lokali düzenlenen törenle hizmete açıldı. Lokalin açılış törenine katılan Beylikdüzü Belediyesi 1’inci Başkan Vekili Ömer Şatır, “Hizmete açtığımız lokal, yaşını almış Beylikdüzü sakinlerimizin buluşma noktası olacak. Lokalimiz, ilçemize ve emeklilerimize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.



Beylikdüzü’nde 7’den 70’e her kesime hitap eden hizmetler üretmeye devam eden Beylikdüzü Belediyesi, ilçenin ikinci Emekliler Lokali’ni Adnan Kahveci Mahallesi’nde hizmete açtı. Beylikdüzü Belediyesi 1’inci Başkan Vekili Ömer Şatır, ilçe protokolü ve vatandaşların katılımıyla açılan lokalin açılış töreninde yaptığı konuşmada “Beylikdüzü, iç ve dış mekan düzenlemesiyle çok güzel bir emekliler lokaline daha kavuştu. Lokalimizin yapılmasında emeği geçen tüm belediye birimlerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık. Beylikdüzü’ne her şeyin en güzeli yakışır. Beylikdüzü’ne güzel eserler kazandırmak için çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.



Merkezi konumu ve çevre düzenlemesiyle beğeni topladı


Adnan Kahveci Mahalle Muhtarlık ve Belediye Çözüm Merkezi’nin yanında bulunan Adnan Kahveci Mahallesi Emekliler Lokali hem merkezi ve ulaşılabilir konumuyla hem de 300 metrekarelik yürüyüş parkurunun olduğu çevre parkıyla vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılandı. Beylikdüzü Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ikinci emekliler lokali olan, 80 metrekare kapalı, 50 metrekare açık alana sahip Adnan Kahveci Mahallesi Emekliler Lokali, ikinci baharını yaşayan emekli vatandaşların buluşma noktası olacak.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 17:44
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