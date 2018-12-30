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Beylikdüzü'nde büyük sevinç! 'Beton Ekrem'den kurtuluş yılı

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıkladığı Beylizdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gidişi Beylikdüzü’nde büyük bir coşkuyla karşılandı. Esnaf 2019 yılını Ekrem İmamoğlu’ndan kurtuluş yılı olarak ilan etti.

30 Aralık 2018 Pazar 14:57
Beylikdüzü'nde büyük sevinç! 'Beton Ekrem'den kurtuluş yılı

Beylikdüzü'nde yeşil alanları imara açarak ilçeyi beton yığını haline getiren CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun gidişi Beylikdüzü'nde sevinçle karşılandı. İlçede namı 'Beton Ekrem'e çıkan İmamoğlu'ndan kurtulmalarını kutlayan Beylikdüzü esnafı "2019 Hoş geldin, İmamoğlu güle güle" pankartı açtı.

"Dükkanımızın önünü bataklığa çevirdi"

2018 yılının kendileri için çamur deryası içinde geçtiğini belirten mağdur esnaf Balıkçı Kenan Balcı, 'Balığımızı alıyoruz akşamında çöpe döküyoruz. Burada iş yapamıyoruz. Bulunduğumuz alan yol. Ön tarafımız yeşil alan. Ama şu anda gördüğümüz gibi bataklık durumunda. Ocak ayında Park alanını, yeşil alanı kendi mallarıymış gibi tel örgü ile çevirdiler. Burada hep beraber şikayet etmemize rağmen aylarca bu tel örgüyü kaldırmak için uğraştık. İmamoğlu 4.5 senedir Beylikdüzü'nde Belediye Başkanlığı yaptı. 4,5 senedir bize yapmadığını bırakmadı. Kavaklı Mahallesi Trakya Bulvarı üzerinde bulunan dükkanımızın önündeki yeşil alanı imara açmak için elinden geleni yapıyor. Bizleri burada mağdur ediyor. Biz iş yapmayalım diye dükkanımızın önünü bataklığa çevirdi. Büyükşehir Belediyesi'ne yeşil alanı imara açmak için önerge sundular. Fakat Büyükşehir bu önergeyi kabul etmedi. Şimdi tekrar sunmak için hazırlanıyorlar. Bu esnaf düşmanlığı, bu yeşil alan düşmanlığına bir türlü anlam veremiyorum' diye konuştu.

2019 hoşgeldin imamoğlu güle güle

Balıkçı Kenan olarak bilinen mağdur esnaf Kenan Balcı, 'Kinle nefretle bize burada zulüm yapıyorlar. İş yapamıyoruz. Beylikdüzü 2018 yılını üzüntü içinde geçirdi. 2019 yılını burada halk olarak Ekrem İmamoğlu'ndan kurtuluş yılı olarak ilan ettik. Kimseye iftiramız yok. Yaşanılan durum ortada. Buranın park ve yol oluşu bütün kayıtlarda mevcut. Biz burada çevre sakini olarak imza topladık ve bütün yetkili mercilere bildirdik. Buraya gelen herkes bu sefilliği görüyor ve yaşıyor' şeklinde konuştu.

"İki kurban kestik. bunları fakire fukaraya dağıtacağız"

Esnaf Balıkçı Kenan Balcı ve çevre sakinleri Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gidişini ironi yaparak, meşale ve konfetilerle kutladı. Kurbanda kestiğini belirten Balıkçı Kenan Balcı, 'İki kurban kestik. Bunları fakire fukaraya dağıtacağız. İmamoğlu'nun gidişi kutlu olsun' dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 14:57
  1. İstanbul
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. Beylikdüzü
  4. beton ekrem

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