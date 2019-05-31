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Beylikdüzü’nde binlerce kişi iftarında buluştu

Beylikdüzü Belediyesinini düzenlediği Kadir Gecesi Hayırlı İftar Sofrası’nda bir araya gelen yaklaşık 15 bin kişi aynı sofrada oruçlarını açmanın mutluluğunu yaşadı.

31 Mayıs 2019 Cuma 22:30
Beylikdüzü’nde binlerce kişi iftarında buluştu

Beylikdüzü Belediyesinini düzenlediği Kadir Gecesi Hayırlı İftar Sofrası’nda bir araya gelen yaklaşık 15 bin kişi aynı sofrada oruçlarını açmanın mutluluğunu yaşadı.


Beylikdüzü Belediyesi, bu yıl 6’ncısını gerçekleştirdiği Kadir Gecesi Hayırlı İftar Sofrası’nda yaklaşık 15 bin kişiyi bir araya getirdi. Beylikdüzü Beylik Pazarı’nda yapılan iftara CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, CHP ilçe başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ezanın okunmasıyla birlikte yaklaşık 15 bin kişi aynı sofrada yapılan dualar eşliğinde oruçlarını açtı.



“Ramazan ayının ve bu mübarek günün maneviyatını hep beraber yaşayacağız”


İftar programında konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Her yıl Kadir Gecesinde olduğu gibi, bu akşam Ramazan ayının ve bu mübarek günün maneviyatını hep birlikte yaşayacağız. Hasbıhal edeceğiz, hasret gidereceğiz. Bir ve birlikte olmanın tadına varacağız. Ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık adına huzur ve adalet için dua edeceğiz. Biz 6 yıldır her Kadir Gecesinde bu sofrada buluştuk. Dilimizde dualarla Allaha sığındık. Bugün yine burada Allaha sığınıyoruz. Milletimiz için dualar edeceğiz” dedi.



“Bizim dilimizde hep iyilik, hep güzellik olsun”


Dualar eden Başkan Mehmet Murat Çalık, “Bugün burada dualarımıza 16 milyon İstanbulluyu da katmalıyız. Onlar için mücadele eden sayın seçilmiş belediye başkanımız Ekrem İmamoğlu için de dualar etmeliyiz. Allah ülkemizi korusun. Allah şehidimizi korusun. Yüce Allah Ekrem Başkanı iftiralardan korusun. Bunları yapanları Allaha havale ediyoruz. Bizim dilimizde hep iyilik, hep güzellik olsun. Yüce Rabbim en doğrusunu en hayırlısını bilir. Dağına göre de kar verir. Ekrem Başkan önce Allaha sonra bizlere emanettir. Kadir gecemiz mübarek, ramazan bayramımızda şimdiden kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 22:30
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