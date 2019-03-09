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Beylikdüzü’nde araç uçurumdan aşağıya uçtu: 1 yaralı

İstanbul Beylikdüzü’nde ailesine intihar edeceğini söyleyen genç aracıyla birlikte uçurumdan aşağıya uçtu.

09 Mart 2019 Cumartesi 19:26
Beylikdüzü’nde araç uçurumdan aşağıya uçtu: 1 yaralı

İstanbul Beylikdüzü’nde ailesine intihar edeceğini söyleyen genç aracıyla birlikte uçurumdan aşağıya uçtu. Araç içerisinde sıkışan genci çevredeki vatandaşlar kurtarırken araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.



Olay, saat 15.00 sıralarında Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi Denizyolu Caddesi’nde bulunan Manda Burnu Tepesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, intihar edeceğini söyleyen 22 yaşındaki S.D. ailesine ait 42 YA 749 plakalı araçla yola çıktı. Bir süre arabayla gezen genç Manda Tepesi’ne geldiği sırada yaklaşık 40 metre yükseklikten aşağıya düştü. Düşen araç defalarca takla attıktan sonra durabildi. Araç içerisinde sıkışan S.D. çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Olayı gören vatandaşlar araç içerisinde sıkışan genci kurtararak durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptıkları genci çevrede bulunan özel bir hastaneye sevk etti. Kaza sonrası polis ekipleri çevrede çalışma yaparken araç kullanılamaz hale geldi.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 19:26
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