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Beylikdüzü’nde 2 araç çarpıştı, trafik durma noktasına geldi

Beylikdüzü’nde kar yağışından dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 2 araç çarpıştı.

23 Şubat 2019 Cumartesi 18:31
Beylikdüzü’nde 2 araç çarpıştı, trafik durma noktasına geldi

Beylikdüzü’nde kar yağışından dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 2 araç çarpıştı. Araçların yolun 2 tarafına savrulduğu kazada trafik durma noktasına geldi.


Kaza, Beylikdüzü E-5 karayolu Ankara istikametinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette seyreden iki araç kar yağışından dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlar yolun iki tarafına savruldu. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken trafik durma noktasına geldi. Olay yerine gelen çekicilerle yoldan kaldırılan araçlarda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 18:31
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