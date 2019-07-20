Beylikdüzü’nde 14 katlı binanın 5’inci katında duyulan silah seslerinin ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri 2 kişinin öldüğünü, 1 kişinin ağır yaralandığını tespit etti. Yaralı şahıs ambulansla özel bir hastaneye kaldır Beylikdüzü’nde 14 katlı binanın 5’inci katında duyulan silah seslerinin ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Beylikdüzü’nde 14 katlı binanın 5’inci katında duyulan silah seslerinin ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri 2 kişinin öldüğünü, 1 kişinin ağır yaralandığını tespit etti. Yaralı şahıs ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

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