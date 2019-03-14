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Beylikdüzü Belediyesi sağlık emekçilerini ağırladı

Beylikdüzü Belediyesi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık kuruluşu temsilcileri ve sağlık emekçilerini ağırladı.

14 Mart 2019 Perşembe 13:45
Beylikdüzü Belediyesi sağlık emekçilerini ağırladı

Beylikdüzü Belediyesi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık kuruluşu temsilcileri ve sağlık emekçilerini ağırladı.


Beylikdüzü Belediyesi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ilçedeki sağlık emekçilerini bir araya getirdi. Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen program, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşti. Saygı duruşu ve İsiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinliğe Beylikdüzü Belediyesi Başkan Vekili Ömer Şatır, birim müdürleri, ilçe protokolü, ilçedeki sağlık kuruluşlarının temsilci, yönetici ve emekçileri katıldı. Doç. Dr. Faik Oruçoğlu tarafından tıp tarihinin anlatıldığı “Milli Mücadelede Bir Kahramanlık Hikayesi” adlı sunum ile başlayan program, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Serpil Kırım’ın sunumu ile devam etti.



Şatır: “Sağlık emekçileri daha iyi şartlarda çalışmayı hak ediyor”


Sağlık emekçilerinin bayramını kutlayarak sözlerine başlayan Ömer Şatır, “Sağlık alanında çalışanların ve hastaların sorunlarının gün geçtikçe azalması gerekirken, çoğaldığını görüyoruz. Sağlık emekçileri daha iyi şartlarda çalışmayı hak ediyor. Biz Beylikdüzü Belediyesi olarak Sağlık İşleri Müdürlüğümüzle vatandaşlarımızın her daim yanlarında olmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.


Mehmet Murat Çalık ise gecede yaptığı konuşmada, “Böyle güzel bir ortamı bize sundukları için Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü çalışanlarını kutluyorum ve teşekkür ediyorum. Sağlık çalışanlarının yaşadığı güçlüğü ve zorluğu biliyoruz. Siz doktorlar insan sağlığı ile ilgileniyorsunuz, bizler ise kentlerin sağlığıyla ilgileniyoruz. Kentleri daha sağlıklı ortamlara kavuşturmak belki sizin de işlerinizi kolaylaştıracaktır” ifadelerini kullandı.


İlçe protokolü tarafından sağlık kuruşlarına plaket takdim edilmesinin ardından program, Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası’nın müzik ziyafeti ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 13:45
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