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Beylikdüzü Belediyesi ilçeyi kütüphane ile donattı

Beylikdüzü Belediyesi ilçe genelinde 15 adet kütüphaneyi vatandaşların kullanımına sundu.

26 Mart 2019 Salı 16:10
Beylikdüzü Belediyesi ilçeyi kütüphane ile donattı

Beylikdüzü Belediyesi ilçe genelinde 15 adet kütüphaneyi vatandaşların kullanımına sundu. Kütüphane Haftası dolayısıyla Beylikdüzü Belediye Kütüphaneleri’nin 2018 istatistiklerini paylaşan Beylikdüzü Belediyesi Kütüphane Sorumlusu Hilal Çuhadar; “Son bir yıl içerisinde ilçemizde bulunan kütüphanelerimiz 371 bin 263 kullanıcıyı ağırladı ve ödünç verilen kitap sayısı 45 bin 559 adete ulaştı” ifadelerini kullandı.


Beylikdüzü Belediyesi, vatandaşların okuma alışkanlığını geliştirmek, okuyucuların kitaplardan daha çok faydalanmalarını sağlamak ve kütüphaneleri daha erişebilir kılmak adına ilçenin dört bir yanını kütüphaneler ile donattı. Belediye, Beylikdüzü genelinde merkez kütüphane, şube kütüphane, okul-şube kütüphane ve sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayata geçen özel kütüphaneler olmak üzere toplam 15 kütüphaneyi vatandaşların kullanımına sundu. İlçede bulunan ve 19 Mayıs 2018 tarihinde hizmete açılan Yaşar Kemal Kütüphanesi ise İstanbul’da ilçe belediye kütüphaneleri arasında en büyük kütüphane olma özelliğine sahip. Yaşar Kemal Kütüphanesi açıldığı günden bugüne geçen 10 aylık süre içerisinde toplam 170 bin 868 kullanıcı tarafından ziyaret edildi. Yaşar Kemal Kütüphanesi ayrıca “Herkes İçin Kütüphane” projesinde 180 kütüphane arasında Başarılı Proje Uygulayıcıları dalında ikincilik ödülüne layık görüldü.


Beylikdüzü’ndeki Kütüphaneler 371 bin 263 Kullanıcı Tarafından Ziyaret Edildi


Beylikdüzü’ndeki kütüphanelerde bulunan toplam kitap sayısının 125 bini aşkın olduğunu vurgulayarak, tüm kütüphanelerin 2018 istatistiklerini paylaşan Beylikdüzü Belediyesi Kütüphane Sorumlusu Hilal Çuhadar; “Geçtiğimiz 2018 yılı içerisinde üye sayımız 18 bin 788, toplam koleksiyon sayımız ise 125 bine ulaştı.Son bir yıl içerisinde ise ilçemizde bulunan kütüphanelerimiz 371 bin 263 kullanıcıyı ağırladı ve ödünç verilen kitap sayısı 45 bin 559 adete ulaştı.” şeklinde konuştu.Beylikdüzü’nde bulunan tüm kütüphaneler hakkında bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyen kitapseverlerin kütüphane şefliği birimine başvurmaları gerektiğinin altını çizen Çuhadar, “Kütüphanelerimizde toplu okuma etkinlikleri, oryantasyon ve çeşitli okuma etkinlikleri tüm yıl boyunca rezervasyonlu olarak düzenlenmektedir” bilgisini de paylaştı.


Beylikdüzü’nde Çocuklara Özel Kütüphane


Beylikdüzü Belediyesi ayrıca ilçede yaşayan minikleri de unutmayarak usta sanatçı Adile Naşit’in adını verdiği Adile Naşit Çocuk Kütüphanesini geçtiğimiz günlerde hizmete açtı. Çocukların merak duygularını uyandıran, eğlenerek öğrenme ve keşfetme yolunda kitap ve okuma kültürüne olan farkındalıklarını artırma yönünde hizmet veren Çocuk Kütüphanesi, 3 bin kitap ve 50 kişilik kapasitesiyle hizmet veriyor. Kütüphanede Pazartesi günleri hariç haftanın altı günü 10.00-19.00 saatleri arasında 0-6 yaş aralığındaki çocuklar beraberindeki ebeveynleri eşliğinde kitap okumanın yanı sıra; sanatsal becerilerini ve hayal güçlerini geliştirmek amacıyla resim, oyun, okuma ve masal atölyeleri düzenleniyor.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 16:10
  1. kitap
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