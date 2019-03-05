Beylikdüzü Belediyesi Hobi Bahçeleri’nde kura heyecanı yaşandı

Beylikdüzü Belediyesi, Dereağzı Mahallesi’nde bulunan Umut Meyve Ormanı içinde oluşturduğu Hobi Bahçeleri’ni ikinci kez gönüllülerle buluşturdu. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Trakya Salonu’nda, noter eşliğinde yapılan kura çekimi, heyecan dolu anlara sahne oldu.

Beylikdüzü Belediyesi Hobi Bahçeleri’nde ikinci kez kura heyecanı yaşandı. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Trakya Salonu’nda gerçekleştirilen kura çekiminde vatandaşlar, çocukları ve torunlarıyla birlikte ürünlerini ekip toplayacakları, toprakla buluşacakları günlerin hayaliyle heyecanla kurada isimlerinin okunmasını bekledi. 754 kişinin başvurduğu hobi bahçeleri kura çekiminde isimler, noter eşliğinde belirlendi. Her biri 15 metrekare olan 133 bahçe için 130 asil ve 133 yedek talihli çekimi yapıldı.

İlk topu çekerek gönüllülerin ismini ve parsel numaralarını okumaya başlayan Beylikdüzü Belediyesi 1. Başkan Vekili Ömer Şatır, “Hobi Bahçeleri, vatandaşlarımızın toprakla buluşarak zamanlarını en güzel şekilde değerlendirmelerini sağlarken çocuklarımıza da bir fidenin, bir fidanın nasıl yetiştiğini birebir gözlemleme şansı veriyor. Kura çekiminde tüm vatandaşlarımıza şans diliyorum” dedi.

Kura çekiminde, Hobi Bahçeleri’nin bakımını zamanında ve doğru şekilde yapan, Ata Tohumu Bankasına katkı sağlayan ve fazla ürünlerini Gıda Bankasıyla en çok paylaşan üç Hobi Bahçesi gönüllüsü de ‘Hobi Bahçesi Tahsis Uzatma Ödülü’ ile ödüllendirdi. Hobi Bahçesi Tahsis Uzatma Ödülü’ne layık görülen Çağla Tan, Funda Şatır Pabucçu ve Murat Demirci’ye Beylikdüzü Belediyesi 1’inci Başkan Vekili Ömer Şatır tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

"Herkes Bu Deneyimi Yaşamalı"

2018 yılında kullanım hakkını kazandığı Hobi Bahçesi’nin bakımını zamanında ve doğru şekilde yaptığı, Ata Tohumu Bankasına katkı sağladığı, fazla ürünlerini de Gıda Bankasıyla paylaştığı için ‘Hobi Bahçesi Tahsis Uzatma Ödülü’ ile ödüllendirilen Hobi Bahçesi gönüllülerinden Çağla Tan, kura çekimi öncesinde yaşadığı deneyimle ilgili hislerini, katılımcılarla paylaştı. Tan, "Bir sene boyunca, hiç alışveriş merkezine gitmedik, çocuklarımızın elleri toprağa değdi. Kendi elleriyle diktikleri ürünleri hasat etmeyi ve emekle bir şey yapmayı öğrendiler. Kirlenerek oynadılar. İstanbul’da kaç kişi bu şansa sahiptir ki. Günlük yaşamımı olumlu yönde değiştiren Hobi Bahçeleri ve bu sayede kazandığımız ikinci dönem parsel hakkı için Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile Park ve Bahçeler Müdürlüğündeki tüm çalışanlara ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Gönüllüler, bir yıl boyunca Hobi Bahçesi’ni kullanabilecekler

Vatandaşların doğayla iç içe bir ortamda, kendi ürettikleri ürünleri sağlıklı bir ortamda yetiştirirken boş zamanlarını da en güzel şekilde değerlendirebilmeleri amacıyla Beylikdüzü Belediyesi tarafından hayata geçirilen Hobi Bahçeleri’nin 2. Dönem kullanım hakkını elde eden gönüllüler, 7 Nisan 2019-31 Mart 2020 tarihleri arasında, bir yıl boyunca Hobi Bahçesi’ni kullanabilecek. Gönüllüler bu bir yıl içerisinde, bahçelerinde, herhangi bir ücret ödemeden ekim, dikim, bakım ve hasat işlemlerini yapıp kendi sebzelerini yetiştirecekler ve toprakla iç içe olup şehrin stresinden uzaklaşacaklar. Beylikdüzü Belediyesi Hobi Bahçeleri’nde gönüllülere her türlü teknik bilgi ve destek, alanında uzman ekip tarafından verilecek. Ekim işlemlerinde kullanılacak kazma, kürek gibi aletler ile sulama ve gübre de Beylikdüzü Belediyesince temin edilecek.