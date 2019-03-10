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Beylikdüzü Belediyesi ek hizmet binası açıldı

Beylikdüzü Belediyesi bünyesinde yer alan, içerisinde çeşitli müdürlüklerin bulunduğu ek hizmet binası, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

10 Mart 2019 Pazar 15:52
Beylikdüzü Belediyesi ek hizmet binası açıldı

Beylikdüzü Belediyesi bünyesinde yer alan, içerisinde çeşitli müdürlüklerin bulunduğu ek hizmet binası, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

 

Beylikdüzü Belediyesi, belediyeye bağlı ek hizmet binasının açılışını görkemli bir törenle gerçekleştirdi. Belediyeye bağlı bulunan Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü daha hızlı ve çabuk çözüm üretebilmek için ek hizmet binasında göreve başladı. Açılış törenine Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Ömer Şatır, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Selamlama konuşmaları ardından belediye yöneticileri kurdele keserek ek hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi.



“Her konuda öne çıkan ve çok çalışan ilçemiz”

 

Beylikdüzü Belediyesi başkan vekili Ömer Şatır, “Beylikdüzü, İstanbul’un 39 ilçesi içerisinde en güzel ilçelerinden bir tanesi. Her konuda öne çıkan ve çok çalışan ilçemiz, bu sebeple belediye başkanı İstanbul Büyükşehir Belediyesine aday gösterildi. Bu belediye binamız başkan Ekrem İmamoğlu’nun yoğun çalışmalarıyla burada faaliyet gösteren bir fabrikanın ofis binasıyken, arka tarafta yeniden inşaata başlayınca bina bilabedel belediyemize terk edildi. Bunu Ekrem İmamoğlu sağladı, bu yüzden kendisine şükranlarımızı sunuyorum. Burada Fen İşleri Müdürlüğümüz, Zabıta Müdürlüğümüz ve diğer müdürlükler için çok güzel bir alan oldu. Tüm çalışanlarımıza hayırlı olsun” dedi.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 15:52
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