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Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Çalık: "Şehirde mutluluk planlama ister"

CHP Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü’nün mahallelerinde yaptığı site ziyaretlerinde projelerini paylaşmaya devam ediyor.

23 Mart 2019 Cumartesi 12:11
Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Çalık: "Şehirde mutluluk planlama ister"

CHP Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü’nün mahallelerinde yaptığı site ziyaretlerinde projelerini paylaşmaya devam ediyor. Beylikdüzü’nde 5 yıla yakın süreçte şehirde insanların nasıl mutlu olacağını düşünerek adımlar atıldığını belirten Çalık bu duruş ve tavırdan vazgeçmeyeceklerinin de altını çizdi.


Saha çalışmaları boyunca Beylikdüzü’nde birçok site ziyareti yapan CHP Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mehmet Murat Çalık, Yakuplu Mahallesi Erguvan Sitesi ve Cumhuriyet Mahallesi Kardelen Sitesi’ne gerçekleştirdiği ziyaretlerde “Beylikdüzü Hedef Büyütüyor” projelerini paylaştı. 5 yıllık sürede Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü’nde yaşayanların mutluluğunu merkezlerine koyduklarını belirten Çalık, "Bu son 5 yıllık dönemde bu kenti tanıyor olmak bize müthiş bir avantaj ve keyif sağladı. Ben ailemle bu kentte yaşamaktan mutluyum. Şehirde mutluluk nasıl planlanır, şehirde insanlar nasıl mutlu olur biz bunun mesleki eğitimini de aldık. Şehrin mekanlarını, yeşil alanlarını, kamu meydanlarını doğru bir şekilde tasarlarsanız ve kamu hizmetlerini doğru bir şekilde sunarsanız bu kentin insanları da mutlu olur. Bu anlayışla 5 yıl boyunca Beylikdüzü’ne hizmet ürettik" ifadelerini kullandı.



Cumhuriyet Mahallesine semt çarşısı


Mahalleler bazında projelerinden bahseden Çalık, "Cumhuriyet Mahallesi’nde yapılacak Atatürk Bulvarı meydan ve otopark düzenlemesiyle birlikte yaklaşık bin araçtan oluşan kapalı otopark planladık. Sosyal donatı alanlarıyla birlikte yeşille iç içe bir meydanı mahallemize kazandıracağız. Aynı zamanda projelerimiz arasında yer alan Cumhuriyet semt çarşımız kentsel gelişimin yanı sıra ekonomik ve sosyokültürel yaşamı zenginleştirecek. 7’den 77’ye herkes için zengin açık ve kapalı sosyal alanlarla hizmet sunacak bir yapı hayata geçireceğiz" ifadeleriyle her mahallenin ihtiyacına dönük projeleri olduğuna dikkat çekti.



Yakuplu Mahallesine değerli projeler


Yakuplu Mahallesi’nde gerçekleştirdiği ziyarette burada yapılacak yatırımların çok kıymetli olduğuna değinen Çalık, "Yakuplu kapalı pazar alanı projemizle bu mahallemize pazar etkinliği dışında da spor alanları ve otopark olarak kullanılabilecekleri bir alan sağlayacağız. Aynı zamanda burada hayata geçireceğimiz anne-çocuk merkezimizle annelerimizin iş hayatında fayda sağlayacak bilgiler sunmayı, çocukların okula daha kolay adapte olmasını sağlamayı hedefliyoruz. Her yaştan kadına yönelik Kadınlar Lokali, Yakuplu Kültür Merkezi, Okul Öncesi Eğitim Merkezi de bu mahallemiz adına hayata geçireceğimiz diğer projelerimizin arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 12:11
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